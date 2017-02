Det er viktig å ha det kjekt på jobb, og gå frå jobben og kjenna på den gode kjensla av å ha gjort ein innsats som har kome eller kjem mange til gode. Å gå heim og vita at i dag har eg lært mykje nytt og nyttig som eg ikkje visste frå før. Det treng ikkje vera så store eller revolusjonerande nyhende heller, men dei fleste har truleg små eller større hol i kunnskapen som kan fyllast i løpet av ein arbeidsdag. Det er få som kan og veit alt om alt og alle.

Me trur at statsråd Monica Mæland hadde ein god dag på jobben tysdag då ho brukte arbeidsdagen sin på å bli kjend med næringslivet i Bømlo kommune. No trur me nok at ho er ei kunnskapsrik og godt kompetent kvinne frå før, men det spørst om ho ikkje hadde med seg ein og annan ny og nyttig lærdom frå Bømlo då ho reiste herifrå. Ikkje berre fekk ho eit møte med dei engasjerte og dyktige gründerane som no satsar i Rubbestadneset. Ho fekk helsa på og møta ei rekkje næringslivsleiarar i kommunen som fortalde og orienterte om utfordringar dei har hatt og har for å få bedriftene sine til å gå best mogeleg.

Me trur henne på at ho vart imponert, det skulle berre mangla. Utbyggingsplanane i Rubbestadneset, som vil innebera fleire hundre arbeidsplassar, omstillinga til grøn energi, forsking og utvikling, Det var mykje å ta med seg tilbake til departementskontora. Ho noterte flittig, stilte engasjerte spørsmål, og me vil tru at ho har Bømlo i tankane når ho reiser vidare rundt i landet på liknande oppdrag. Ein slik dag er svært viktig for begge partar: for næringslivsleiarane som har skoen på, veit kvar han trykkjer og kan seia frå om det, og statsråden som er med og set rammevilkåra for at bedriftene skal lukkast, og for at det vert skapt arbeidsplassar.

Me vonar tysdagen på Bømlo gav næringsstasråden mange gode råd med på vegen tilbake til Oslo-bygda, og som ho hugsar og minner kollegaene sine om når rammevilkår for næringslivet vert drøfta.