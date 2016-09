Einaste «hanen i korga»

Hans Arnevik blir frå oktober i år den einaste mannlege rektoren i grunnskulen i Bømlo.

Å vera rektor i grunnskulen er eit stort og omfattande ansvar. Rundt seg har Hans Arnevik ei stor overvekt av kvinnelege lærarar både på Bremnes ungdomsskule og i dei andre grunnskulane i kommunen. Han hevdar statusen har auka for læraryrket, men ikkje alle er einige i dette.



Arnevik har vore rektor ved Bremnes ungdomsskule sidan 1998. Men han er ikkje einaste rektorveteran i kommunen. Blant anna har Anne Karin «Kikki» Haldorsen vore rektor på Rolvsnes og Foldrøy skular i mange år. Men no blir han altså einaste mannlege rektor att i grunnskulen frå oktober. Då går nemleg den andre noverande mannlege rektoren, Kåre Bogetveit på Hillestveit skule, av med pensjon.

Liker jobben sin

- Det blir litt rart å vera einaste mannlege rektor i grunnskulen i Bømlo. Men dette er ikkje noko eg tenkjer på i det daglege, seier Arnevik.



Bømlo kommune har lenge slite med å få mange nok kvalifiserte søkjarar til ledige rektorstillingar.



- Det verkar ikkje som den mest populære leiarstillinga ein kan ha i ein kommune?



- Eg trur eg skal vera forsiktig med å meina noko om kvifor det ikkje er så interessant å søkja på rektorstillingar. Då er det nok betre du spør den vanlege lærar i gata. Men det er ansvarsfullt og krevjande å vera rektor. Veldig travelt og med mange situasjonsskifte i løpet av ein skulekvardag. Men eg synest det er spennande og interessant. Difor har eg halde ut så lenge i denne jobben. Det er òg positivt at me har så godt og tett samarbeid med den kommunale leiinga gjennom månadlege rektormøte, seier Arnevik.



- Logisk sett kan ein då risikera at det blir så få mannlege lærarar på småskuletrinnet i framtida at det igjen kan føra til færre søkjarar til rektorjobbar. Stemmer ikkje det?



- Jo, reint logisk vil det nok med eit aukande tal kvinnelege lærarar til slutt bli fleire kvinnelege rektorar. Men det viser seg elles at når det er ledige rektorstillingar i kommunen, så er det ikkje så mange søkjarar til desse stillingane. Men eg trur eg skal vera forsiktig med å meina noko om kvifor det ikkje er så interessant å søkja på ei rektorstilling.

Eit krevjande yrke

Solbjørg Brakedal i Utdanningsforbudet fortel at det har vore vanskeleg å få tak i nok søkjarar til rektorstillingar i kommunen over ganske mange år.



- Eg trur ikkje det er eit enkelt svar på kvifor det er så få søkjarar. Me har diskutert dette. Innhaldet i rektorstillinga er veldig kompleks og krevjande i forhold til lønsnivået. Det vil seia at lønsnivået ikkje er godt nok i forhold til alt ansvaret stillinga medfører. Ein rektor må forholda seg til mange lover og reglar. For eksempel skal han gjera enkeltvedtak i forhold til elevar sine rettar. Rektorstillinga har mange aspekt. Både innan det juridiske og det økonomiske med budsjetthandtering. Det er ei stor og tung oppgåve med personaloppfølging og ansvar for oppfølging av arbeidsmiljø. Det har for eksempel vorte strengare krav til oppfølging av sjukemelde. Ein rektor må stå offentleg til ansvar for elevane sine prestasjonar, Difor er han veldig synleg i lokalsamfunnet på både godt og vondt. Han skal vera tilgjengeleg 24 timar i døgnet, fortel Brakedal.





Personlegdom viktigast

Skulefagleg rådgjevar Kristine Sætre har tidlegare vore rektor på Meling skule i fire år. Ho trur ikkje det har noko å seia for leiinga av skulen om det er ei kvinne eller mann som er rektor.



- Nei, eg trur ikkje det har noko tyding. Det har meir med at begge kjønn bør vera representerte som rollemodellar for elevane i grunnskulen. Og grunnen til at det ikkje er så mange søkjarar til rektorstillingar har nok med at når ein utdannar seg til lærar ønskjer ein å ha den gode kontakten med sine elevar i klasserommet, seier Sætre.



Kommunalsjef Bjørn Håvard Bjørklund har same oppfatning. Han har òg jobba som rektor på Rubbestadneset skule tidlegare.



- Nei, eg trur ikkje kjønn betyr så masse i jobben som rektor. Det handlar meir om personlegdom. Men det er viktig for oss som samfunn å ha både kvinnelege og mannlege rolle modellar. Det er viktig å få fleire menn inn i grunnskulen, seier Bjørklund.