Einige om at Bråthen var ugild

Då saka om utleige av kommunale bygg kom på banen, tok Jalle Bråthen (Ap) opp ei rekning på 17.000 kroner som Bremnes Idrettslag hadde fått frå kommunen. Det provoserte Dag Helge Hellen (FrP) kraftig.

Kven som var ugild eller ikkje, og i kva samanheng, vart eit større tema i møtet til Oppvekst, kultur og idrett sist tysdag då utleigeregler og utleigesatsar for skulebygg skulle reviderast.

Føreslo gratis utlån

- Eg føreslår å endra reglementet til at idrettslag og andre liknande organisasjonar får leiga gratis frå kommunen. Me fekk ei rekning på 17.000 kroner på leige av klasserom til fotballcupen i fjor og eg synest me burde fått lånt rom gratis til slike føremål, sa Jalle Bråthen (Ap). Det provoserte Dag Helge Hellen (FrP).

- Eg er sterkt i mot Bråthen sitt forslag om gratis utlån av kommunale bygg. Det var ein grunn til at dette reglementet kom på plass ein gong, sa Hellen.

Han poengterer at han og Bråthen sit i møtet med ulike «pararaplyar» på seg i utvalet.

- Eg synest ikkje det er rett at Jalle skal fremje forslag om dette her, seier Hellen.

Tone Stavland (V), som er leiar i fotballgruppa i Bremnes idrettslag, trekkjer temaet lenger:

- Då er vel alle rundt dette bordet ugilde i så måte! For me er vel alle involvert i lag og organisasjonsarbeid på ulikt vis? seier Stavland.

Vanskeleg å meina noko?

Møteleiar Ragnhild Ravna Skjærvik (Ap) refererte lova for ugildskap då Dag Helge Hellen sette i gong temaet på utvalsmøtet.

- Spørsmålet er om dei som er leigarar av kommunale bygg har eiga vinning i denne saka, seier Skjærvik, og siktar til at Jalle Bråthen er involvert i Bremnes Idrettslag utanom politikken.

Bråthen er tilsett som dagleg leiar i Bremnes idrettslag, og for selskapet Sentralidrettsanlegget AS, som er eit aksjeselskap med Bremnes idrettslag og Bømlo kommune som eigarar.

- Det same problemet gjeld jo for andre idrettslag i kommunen og! Eg synest det er vanskeleg at ein ikkje kan ha ei meining her i utval for oppvekst, kultur og idrett når ein privat er valt inn i noko, sa Unni Seim (SV).

Dag Helge Hellen kunne ikkje skjønne kvifor Jalle Bråthen tok med seg rekningar på 17.000 kroner til møtet.

- Bråthen burde ikkje seia noko her i denne saka, seier Hellen.

Etterpå vart Bråthen erklært ugild etter avstemming. Men då kunne Stavland seia at ho òg var ugild. Dermed kom det fram at Knut Fauskanger (KrF) òg var ugild i saka.

- Dersom ugildskap er å bli kvitt meiningar så, kommenterte Bråthen. Han var ikkje einig i dette.

Då kom Unni Seim inn med følgjande:

- Eg trudde ugildskap hadde med personleg vinning å gjera. Eg ser ikkje at Jalle Bråthen har noko som helst personleg vinning som dagleg leiar, sa Seim.

- Eg har nett den same løna eg! understrekar Bråthen.

Utsette saka

Jalle Bråthen var ikkje heilt einig i Dag Helge Hellen sitt resonnement. Men ein del andre møterepresentanter rundt bordet hadde delt syn på saka. Det var ikkje så lett å sjå svart eller kvitt på temaet ugildskap.

- Er me framleis stemmeføre? undrar møteleiar Ragnhild Ravna Skjærvik. Det enda med at utvalet måtte ta eit lite opphald med ein luftepause før dei fortsette, sidan stemninga vart såpass oppheita undervegs. Då møtet starta på nytt, føreslo Siri Steinsvik (MDG) å utsetja saka om utleigereglane til neste møte. Saka vart utsett mot ei stemme frå Dag Helge Hellen.

No skal administrasjonen finna ut korleis reglane for gildskap er i slike høve, før neste møte då saka skal opp att.