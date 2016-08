Greier du denne? Her ein dag var ein av lesarane våre innom med ei eksamensoppgåve i matematikk vedkomande hadde funne, frå 1940. Me har ikkje prøvd å løysa oppgåvene sjølv, og lovar ingen premie for den som sender inn svara, for me har ikkje fasiten. Men det kan no vera ei lita nøtt å prøva seg på for dei som har lyst?