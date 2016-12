Meteorologisk instiitutt med ekstremvêrvarsel for andre juledag.

Meteorologisk institutt har sendt ut ekstremvêrvarsel for andre juledag. Måndag ettermiddag er det sør for Stad meld full storm, tidvis sterk storm. Det kan bli vindkast på opp mot 45 meter pr. sekund inn mot land. Vinden er venta å minke ut over kvelden måndag. Det er også venta høge bølgjer langs kysten andre juledag. «Signifikant bølgehøyde er ventet å være mellom 11 og 13 m, med maksimal bølgehøyde 20-25 m». Vasstanden skal også bli høgare enn normal i morgon. Det er snakk om 75-90 cm over verdiane i tidevannstabellen på kysten i vårt område måndag ettermiddag. Politiet ber folk sjekke og sikre lause gjenstandar rundt husa sine og sikre at båtane er godt fortøydde.