Enormt regnvêr i vente

Utover ettermiddagen lovar meteorologane veldig vått vêr. Opp mot 60 millimeter regn vil falla over Hordaland.

I dag, onsdag, blir det lokalt mykje nedbør, seier meteorologane.



På vêrtenesta yr.no står det å lesa at det i ettermiddag og kveld kan komma 40-60 mm nedbør i løpet av seks timar.



Fare for lokale oversvømmingar, små jordskred og/eller flaumskred der bygene treff.



Det er indre strok og området opp mot grensa til Sogn og Fjordane som får den verste nedbøren. Vêrvarslinga for Vestlandet har sendt ut to Obs-varsel for vêret som ventar oss i løpet av dagen.



Dersom ein er interessert i å følgja nedbørsutviklinga, kan ein gå inn på nettstaden varsom.no og sjå på vêrradaren som ein finn der. Sjå her



OBs-varselet er sendt ut for områda mellom Boknafjorden og Sognafjorden. Temperaturane vil i dag halda seg rundt 16 grader, så det er også fare for tórevêr, heiter det i vêrvarselet.