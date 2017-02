Etterlyser kjært, gammalt broderi

Har du kjøpt dette broderiet på NMS Gjenbruk på Bremnes?

Inger Robberstad har flytta til ny leilighet. Som så mange andre fekk ho hjelp til å rydda huset sitt før flyttinga, det var ein del ting som ikkje skulle vera med på flyttelasset og som vart levert inn på NMS Gjenbruk like før jul.

- Eg var dessverre litt for sein på gjenbruksbutikken til å få henta broderiet då me oppdaga at det var levert inn. Det var allereie selt, seier Robberstad.

No undrast ho på om det er mogeleg å få tilbake det broderte veggbiletet, det har stor affeksjonsverdi for henne og veninna som også broderte eit slikt bilete.

Motivet er av to små barn som vandrar på ein sti med kvar si vesle korg. Teksten på biletet er «Kjære Gud, jeg har det godt» og bak barna skimtar me engelen som passar på barna.

På biletet ser me det broderte motivet i rosa, men Robberstad broderte med blått garn.

- Det hadde vore veldig kjekt om eg kunne fått broderiet tilbake, seier ho. Er det nokon som kan hjelpa? Kontakt Robberstad direkte eller ta kontakt med Bømlo-nytt.