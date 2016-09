Etterlyser nye plankrav etter mykje nedbør

Med mykje nedbør og mange nye veganlegg under bygging på Bømlo, tek vatnet bokstaveleg talt nye vegar. Utvalspolitikar meiner at kommunen no må setja strenge krav til drenering i prosjekta.

- I sommar har me i brannvesenet fått mange utrykkingar på grunn av overvatn og flaum. Folk har fått kjellarane sine fulle av vatn. Me snakkar gjerne om folk som har budd 60 år i eit hus og aldri opplevd dette før. Det er klart at vatnet tek nye vegar etter at det mange stadar i kommunen har kome nye veganlegg.

Konstituert brannsjef Ove Halleraker sit i utval for areal og samferdsle som politikar for Senterpartiet. På sist møte i utvalet reiste han spørsmålet om ikkje Bømlo kommune måtte stilla sterkare krav til skikkeleg drenering i samband med alle vegprosjekta som vert utført gjennom Bømlopakken.

Skal sjå på strengare dreneringskrav

- Kven har ansvaret for dette eigentleg? Det er fortvilande for dei som opplever å få vatn inn i huset. Dette må etter mitt syn takast med vidare i planarbeidet. Korleis me skal handtera overvatn i periodar med mykje nedbør er veldig viktig, understreka Halleraker.

Toralf Meling frå teknisk svarte på innspelet frå Halleraker på vegner av kommuneadministrasjonen.

- Dette er klart eit problem blitt fleire stadar, stadfesta han.

- Det kjem an på dreneringa, og det er viktig at denne er godt nok dimensjonert til å ta unna vatnet i periodar med mykje nedbør. Dette er nedfelt i byggjekrava i vegprosjekta, men me må jobba for endå sterkare krav til drenering. Dette skal kommuneadministrasjonen ta med seg vidare til vegvesenet og diskutera vidare, sa Meling.

- Det er rett å seia at me i det siste har fått oss ein del aha-opplevingar kring overvatn, difor må me ha fokus på dette og bli flinkare til å setja strengare krav til dei som byggjer vegane om god drenering, fortalde Meling.