Få har meldt seg til Ungdommens kulturmønstring

- Sidan det hittil berre er seks påmelde til årets UKM, har me utsett fristen til kommande søndag, seier Elisabeth Holme Grønnevik, rådgjevar for kultur og idrett i Bømlo kommune.

- Påmeldingsfristen til året UKM gjekk ut sist søndag, men hittil er det berre seks påmelde til saman frå kommunane Bømlo, Fitjar og Stord. Me har valt å utsetja fristen til søndag ei veke før arrangementet i Stord kulturhus 28. januar, seier Elisabeth Holme Grønnevik. Ho synest eigentleg ikkje det er spesielt få påmelde i år, med tanke på at deltakartalet i UKM har sokke gradvis over mange år.

- Men klart at dersom det viser seg at det blir så få påmelde, må me jo etter kvart ta ein diskusjon om tilbodet vidare inn i framtida. Me utsette fristen til UKM i fjor også. Då fekk me mange fleire påmelde i siste liten. Me håpar fleire melder seg på i år òg. Det er jo eit bra arrangement der ungdom kan treffast og få visa seg fram, seier Grønnevik.

Tre frå Bømlo til no

Ho fortel at UKM har endra litt profil i løpet av åra.

- Men regelen er at inntil 25 innslag med ungdommar frå kvar kommune kan koma vidare til fylkesmønstringa i Bergen. Sistnemnde skifta namn til tredagars festival i fjor. For nokre år sidan skifta me innhald i namn på UKM og. No er det ikkje lenger ei forkorting for «Ungdommens Kulturmønstring» men «Ung Kultur Møtes», forklarer Elisabeth Holme Grønnevik.

Av hittil seks påmelde innslag til saman frå Bømlo, Stord og Fitjar, er det desse tre sceneinnslaga frå Bømlo som er påmelde: Eit band «No signal» med Johan Håstø og to enkeltperson innslag av Rasmus Knutsen og Jomar Vold.

Hittil er det ikkje noko påmeldt innslag til biletkunst-utstillinga i foajeen på kulturhuset.

Det ser såleis ut til at det er færre påmelde på denne tida før UKM i år enn det har vore nokosinne.

- Ja, interessa for å delta på UKM har gått veldig ned. Me får håpe fleire melder seg på innan kommande søndag, seier Elisabeth Holme Grønnevik.