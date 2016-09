God internasjonal mat, leikar for barna, teater, musikk og utlodding. Alt dette og meir til blir det når Bømlo folkehøgskule, Bømlo Røde Kors og Bømlo vaksenopplæring går saman om familiedag og matfestival på Svortland.

Det har i mange år vore tradisjon med det som før hadde namnet solidaritetsdagen og som i dag har namnet familiedag. Føremålet er som tidlegare å samle inn pengar til humanitære prosjekt og organisasjonar fleire stader i verda.

Ansiktsmåling er berre ein av mange aktivitetar under familiedagen og matfestivalen på Svortland neste helg. Desse fire håper mange tek turen. Frå venstre: Kristina Liodden (Fred og solidaritet Afrika), Stine-Mari Wikberg (Fred og solidaritet Latin-Amerika), Ola Stangeby (Fred og solidaritet Afrika) og Gina Haugen (Fred og solidaritet Latin-Amerika).

Gode føremål

Familiedagen tek til laurdag føremiddag med svampkasting på elevar, utlodding, sal av handverk og redesign laga av elevar, foreldre og besteforeldre, ansiktsmåling, t-skjortemåling, gjettekonkurransar og diverse andre leikar. Det blir aktivitetar både på torget og ved HSD-senteret. På biblioteket blir det både eventyrstund og teater med framføring av «Karius og Baktus». Det blir også musikkinnslag i løpet av dagen. På ettermiddagen kan barna få spyle folkehøgskuleelevar med brannslange.

- De får gjennomgå denne dagen?

- Ja, men det er det verdt, seier Kristina Liodden med eit smil. Ho går på linja Fred og solidaritet Afrika.

Matfestival

Alle elevane på skulen er på ein eller annan måte engasjert i arrangementet. Nokre av elevane på skulen hjelper til dømes til på matfestivalen som opnar midt på dagen. Her blir det høve til å smake på god og spennande mat frå mange land, deriblant Eritrea og Syria. Det blir også sal av kaker, vaflar og kaffi. Alt som kjem inn av pengar går direkte til humanitære føremål i dei landa elevane reiser til i løpet av skuleåret.

Gir pengane direkte

I Afrika går pengane mellom anna til ein barneheim, eit dagsenter og til dømes prosjekt som hjelper tidlegare barnesoldatar og gravide kvinner. Det blir støtta opp om prosjekt i Uganda og Kenya. I Latin-Amerika støttar folkehøgskulen eit prosjekt i regi av Norsk Folkehjelp i Ecuador. Regnskogfondet og ein barneheim i Guatemala får også vitjing og pengar, og det same gjeld organisasjonar som forsyner fattige med mat, som Freedom Café i India og Foodbank i New York.

- Me deler ut pengane direkte og personleg. Det er ingenting som blir borte på vegen, seier Liodden.

Skuleelevar engasjerer seg

Ho legg til at det også er to barneskular i Bømlo som er med på å samle inn pengar til dei humanitære prosjekta som Bømlo folkehøgskule vitjar og støttar. Dei er Rubbestadneset skule og Våge skule. Liodden seier elevane på desse skulane gjer ein viktig innsats for dei som ikkje har det så bra i andre delar av verda.

- Me må få nytte høvet til å takke lokalt næringsliv som har sponsa oss med flotte premiar til konkurransane våre, seier Gina Haugen som går på linja Fred og solidaritet Latin-Amerika. Liodden seier ho trur det skal bli ein morosam dag i kommunesenteret.

- Det blir nokre overraskingar også under vegs, seier Stine-Mari Wikberg på Fred og solidaritet Latin-Amerika.