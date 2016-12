Fargar mørketida med utekunst

Elevar ved kulturskulen på Bømlo ville tilføra fargar og gje liv til naturen, som på denne årstida har mista litt av glansen sin.

Dei fekk ei utfordring av kunstlærar ved Kulturskulen Ruth Mallinson, om å laga nye blad til tre som hadde mista sine.

Bjørka fekk fargar og liv i mørketida.

Fargar

Det er fire elevar som ein gong i veka møter opp på kulturskulen for å utfalda seg kreativt. Det siste prosjektet har dei jobba med sidan oktober, og sist veke blei det ferdigstilt.

- Elevane måtte sjølv finna ut kva og korleis dei ville få til å laga blad, seier Ruth Mallinson.

Valet av material vart farga plastfolie som dei klipte ut i ønskeleg form og limte saman.

- Elevane måtte prøva og feila litt før dei fann den rette kombinasjonane. Det var fleire problemstillingar undervegs, seier kunstlæraren og ler.

Eitt av problema dei møtte på var å finna materiale som toler vêr og vind.

- Me lurte på korleis me skulle feste det på ein best mogeleg måte, men me kom fram til ein tråd som passa, seier Mallinson.

Juleferie

Elevane som står bak kunsten er Frida Nysten, Gabriele Kanarskaite, Renate Zahl Habbestad og Svein Legolas Djønne.

Dei hadde alt tatt julefri då Bømlo-nytt kom, men lærar Ruth Mallinson, fortel at elevane tilsynelatande hadde kost seg med prosjektet.

- Eg prøver å finna utfordringar og prosjekt som er ulikt det dei gjer på skulen, og det trur eg at eg lukkast med, seier Mallinson.

Ut på tur

Sist veke blei kunstverka til elevane hengt ut på bjørketrea langs gangstigen mellom kulturhuset og Blia-monumentet.

Eit fint syn som absolutt gav liv og fargar til naturen.

- Det var spanande å sjå om dei tolte alt ruskevêret som har vore den siste veka, men det har dei gjort. Eg synest det blei kjempefint, seier Ruth Mallinsonog er tydeleg stolt over elevane sine.