Fargerikt fellesskap på Bømlo

I dag kan vi presentere ei oversikt over landbakgrunnen til alle som bur i Bømlo kommune. Dette er det fargerike fellesskapet vårt.

Totalt er det 1.264 innbyggjarar i Bømlo kommune som har ein annan land-bakgrunn enn Noreg, viser tal frå Statistisk sentralbyrå. Det er då innvandrarar og norskfødde barn av innvandrarar som er med i tabellen frå SSB. Mengda har auka med 42 frå 2015 til 2016.





Litauen på toppen

Av omsyn til personvernet er det berre land med fleire enn tre «representantar» som er med i statistikken.



- Vi gjer også oppmerksam på at asylsøkjarar som enno ikkje har fått opphaldsløyve ikkje er registrert som busette, poengterer SSB i artikkelen sin knytte til dette temaet.



Vi kan med denne statistikken i hand slå fast at det er Lituaen som toppar oversikta i Bømlo kommune. Det er totalt 176 innvandrarar (og norskfødde barn av desse) busette her. Vidare er det Polen som blir nestemann på lista, med sine 104 «representantar» i Bømlo. Tredjeplassen går til Tyskland, som har 99 innbyggjarar her. Totalt er det 42 ulike nasjonar som har fleire enn tre personar på den lokale lista for Bømlo. I tillegg kjem 21 nasjonar med 1-3 personar.





Minste veksten på ti år

- Ved inngangen til året var 698.600 innvandrarar og 149.700 norskfødde med innvandrarforeldre registrerte busett i Noreg. Sjølv om statistikken ikkje dekkjer asylsøkjarar som ventar på opphaldsløyve, er mengda syriske innvandrarar nesten dobla i løpet av 2015, forklarer SSB på nettsidene sine.



Talet på innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre auka med 43.200 i fjor, og dette er faktisk den svakaste prosentvise tilvekst sidan 2006. Denne gruppa utgjer totalt 16,3 prosent av den norske befolkning.



- Personar med innvandrarbakgrunn i Noreg har bakgrunn frå 223 land og sjølvstyrde område, opplyser SSB.



Det er Polen som toppar denne lista suverent i Noreg. Heile 105.725 innbyggjarar i Noreg har landbakgrunnen sin frå Polen. Mengda er meir enn dobbelt så stort som neste land på lista, som er Litauen med 41.626 personar. Neste land følgjer hakk i hæl, då Somalia har 40.100 personar på landsoversikta. Deretter kjem Sverige, Pakistan, Irak og Tyskland.



Syria er landet med den kraftigaste tilveksten i fjor, med ei nær dobling frå året før. Mykje tyder på at dette talet vil fortette å auke når 2016-tala skal skrivast.





Utviklinga i Bømlo

- Det bor personar med innvandrarbakgrunn i alle dei 428 kommunane i Noreg, men det er klart flest innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i Oslo, informerer SSB.



- Til saman utgjer desse 33 prosent av hovudstaden sine innbyggjarar, legg byrået til.



I Bømlo kommune er det Syria som har hatt den største reelle auke siste år, med ein vekst på 17 personar. Deretter kjem Eritrea med tolv i pluss. Størst nedgang har Irak, som har ein reduksjon på 34 personar.



Yngve Johnsen, En-to-tekst