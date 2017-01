Farlege radonverdiar på Moster

Hans Haugen har nyleg fått resultatet av radonmålinga han har utført i huset sitt på Moster. Han synest resultatet er urovekkjande.

- Eg håpar fleire sjekkar bustadane sine, det er sikkert fleire rundt i området som kan ha for mykje radon inne, seier Hans Haugen.

Hans har budd i same huset sidan 1962, og vart bekymra for helsa då han fekk svar på målingane.

Målerapporten som viser for mykje radon i huset til Hans Haugen (faksimile).

Dyrt

- Eg fekk svar om at eg hadde altfor mykje radon i huset. På soverommet der eg trudde det kunne vera mest radon, der var det minst. I stova var det 180 Bq/m³ og på kjøkenet over 300 Bq/m³, det er langt over grensa, forklarar han.

Tiltaksgrensa for radon er på 100 Bq/m³. Med tiltaksgrense meiner ein når ein bør gjera grep for å få ned radongass-nivået.

- Eg er jo interessert i å gjera noko med det, men det vil kosta meg 10.000 kroner berre å få folk til å sjå kva tiltak eg må gjera. For å få ned radonnivået vil det kosta meg 30.000-50.000 kroner, om eg ska gjera det privat.

Han fekk opplyst at dersom det var fleire i same område som hadde behov for hjelp, kan ein dela utgifter og det vert billigare per person.

Bømlo kommune

Vinteren 2000/2001 vart det gjennomført kartlegging av radon i inneluft i private bustader på Bømlo. Kartlegginga var i samband med ei landsomfattande undersøking for å få fokus på radon. Sju prosent av husstandane i Bømlo deltok. Det vart konkludert med at ein prosent av desse hadde ein radonkonsentrasjon som var høgare enn tiltaksnivå, som den gong var mellom 200 og 400 Bq/m³. Langt over det som er tiltaksgrensa i dag.

Statens strålevern opplyser på sine nettsider at målingar av radon skal skje i minst to opphaldsrom. Har bustaden fleire etasjar målar ein minst i eitt opphaldsrom i kvar etasje. Under kommunen si kartlegging i 2001 vart det berre gjort målingar i eitt rom i kvar bustad. Om huset hadde fleire etasjar, skulle målinga skje i den nederste etasjen.

Hans Haugen synest at Bømlo kommune støttar seg for mykje på ein rapport som han ikkje synest er tilstrekkeleg.

- Kvar det er blitt gjort testar står det heller ingenting om. Eg trur det kan vera meir skummelt her, seier Haugen.

Større problem andre stader

Rådmann Geir E. Aga trur ikkje det er så store avvik frå kartlegginga i 2001.

- Vårt poeng var at det i artikkelen i avisa kunne skapast inntrykk av at det er så høge verdiar her på Bømlo. Men det er veldig små verdiar om ein samanliknar med Kinsarvik, for eksempel, seier rådmannen.

- Tar du utgangspunkt i dei målingane som vart gjort i 2001 då?

- Ja, for eg trur ikkje dei målingane er så avvikande i dag, forklarar han.

Han legg til at ein skal ta problematikken rundt radon alvorleg, og ser ikkje vekk ifrå at enkelte hus og rom ligg over tiltaksnivå for radon på Bømlo.

- Der det er ordentleg store verdiar er det på tusenvis av Bq/m³, så alt er relativt og det står me på, seier Geir E. Aga

Han forklarar at det ikkje er ei kommunal oppgåve å gå inn i private hus, det er heller ikkje ei kommunal oppgåve å driva målingar.

- Me vil stilla opp om det er nokon som kjem til oss og spør om hjelp. Me har folk som veit mykje om korleis få ned radongass som er over tiltaksgrensa, og me kan kopla dei opp til etatar som kan gje dei tettare oppfølging og informasjon, seier rådmann Geir E, Aga,

Ikkje representativ

Inger Nerdgaard i Statens strålevern synest ikkje at kartlegginga frå 2001 er representativt per dags dato.

- Om kartlegginga er frå 2001, bør det gjerast nye målingar. Det er òg slik at om eit hus har fleire etasjar skal det gjerast målingar i alle, seier Nerdgaard.

Anne Liv Rudjord, som er sjef for overvaking og miljødata i Statens strålevern, oppfordrar alle private husstandar til å ta målingar ved jamne mellomrom.

- Ein bør ikkje måla sjeldnare enn kvart femte år. Det gjeld sjølv om ein har hus med radonsperre, seier ho.

Det er viktig at ein oppdagar tidleg om det er komme radon i innemiljøet, og det er difor Statens strålevern oppmodar til nokså hyppige målingar.

Ho forklarar at edelgassen kan vera veldig lokal.

- Du kan ha eit kjempeproblem med radon, mens hos naboen er det ingenting, det er og noko av det som gjer jobben med kartlegging utfordrande, seier Anne Liv Rudjord.

Strammar inn

I 2013 kom det nye miljøforskrifter innan miljøretta helsevern. Det vart sett strengare krav til kor store mengder radongass det kan vera i rom på skular og barnehagar.

Den tidlegare grensa på 400 Bq/m³, vart halvert til 200 Bq/m³. Bømlo kommune følgde desse krava og utførte målingar rundt på skular og i barnehagar. Det vart gjort målingar i fleire rom og etasjar.

Ein fann for høge verdiar på tre skular, Moster skule, Meling skule og Rubbestadneset skule.

- Det er naturleg at Bømlo kommune gjer større grep når det er snakk om radon på skular og areal folk ikkje kan velja vekk. Difor prøvde me å få alt under 200 Bq/m³, seier Geir E. Aga.

Høgare nivå, større risiko

- Det viser seg at det er ein låg risiko for å få lungekreft ved nivå under 100 Bq/m³, men det finst stader i Norge det kan vera vanskeleg å komma under 200 Bq/m³, difor ha me sett ei topp grense på 200 Bq/m³. Stader der ein kan komme under 100 Bq/m³ bør ein gjera tiltak for det, seier Rudjord.

Ho forklarar at radon vert farleg når ein vert eksponert for gassen over lengre tid og at radon er spesielt farleg for røykjarar.

Av det som er kjent om radoneksponering i norske bustader og norske røykjevanar, er det rekna ut at omtrent 300 lungekreftdødsfall per år skuldast radon. Dei fleste av desse tilfella skuldast ein samla effekt av røyking og radon. Radon i inneluft er difor den viktigaste årsaka til lungekreft etter aktiv røyking. Risikoen for å få lungekreft som følgje av radon er 20-25 gonger høgare for røykjarar enn for dei som aldri har røykt.

- Grunnen til at det er blitt strengare regelverk rundt radon er at ein har sterke bevis på at det er ein faktor til lungekreft, seier Rudjord.

Spekulerer

- Kona og eg snakka ein dag om at det er så mange som har døydd av lungekreft her på Moster, me kom fram til ein fem, seks stykke. Det vert berre spekulasjonar om radon er ein medverkande faktor til dette, men det er lett at ein tenkjer i dei banar, seier Hans Haugen.

Grunnen til at norske heimar kan ha høge nivå av radon ligg i berggrunnen, det kalde klimaet vårt og tette hus. Ved oppvarming av bygg i vinterhalvåret stig varm luft opp og det blir undertrykk i dei første etasjane. Om bygningen ikkje er tett mot grunnen, kan radonhaldig jordluft komma inn. Statens strålevern opplyser at no er den best tida for målingar av radon.

- Vinterhalvåret er den beste tida for måling. Det er enkelt, ein kan gjera det heilt sjølv og er ei billeg invistering for helsa. Om det viser seg at ein har for mykje radon er det lett å gjera tiltak mot. Ein treng ikkje gå rundt å bekymra seg, avsluttar Anne Liv Rudjord ved Statens strålevern.