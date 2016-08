Farlige alger i Storavatnet

Kommunelegen åtvarar folk mot å bade, fiske eller drikke av Storavatnet. Grunnen er ei oppblussing av dei giftproduserande blågrøn- algene den siste tida. Det blir teke vassprøvar frå vatnet tysdag denne veka.

BVA var fredag på ein vernerunde og oppdaga eit grønt lag med algar i ei bukt i Storavatnet. Dei melde frå til kommune om dette. Kommuneoverlege Kjersti Helen Follesø går difor ut med ei generell åtvaring mot å bada, fiska eller drikka av vatnet.

- Oppblussing av slike bakteriar er vanleg og aukar med aukande temperatur i vatnet og med god tilgang til næringsstoff (forureining). Blågrønnalger er eigentleg ei gruppe bakteriar som kallast cyanobakteriar. Nokre av desse cyanobakteriane produserer giftstoff som kan vera skadelege for dyr og menneske, og som kan føre til fiskedød dersom det er store mengder i vatnet, fortel Follesø.

Det er òg funne slike bakteriar i Selevatnet, og ein kan heller ikkje sjå bort frå at det kan finnast i fleire vatn på grunn av bakteriar og aukande temperaturar. Ser vatnet grumsete, uappetittleg eller misfarga ut, bør ein halda seg på land og ikkje eta fisk frå vatnet, åtvarar Follesø.

Audun Halleraker kunne ikkje finne noko indikasjon på at forureininga kjem frå BVA sine anlegg. Her står han ved ein annan forureiningsutfordring for kommunen, Innværfjorden. (Arkivfoto).

Kloakk aukar algetilvekst

- Me har bedt Andreas Hobæk frå NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) i Bergen om å koma og ta vassprøver i Storavatnet tysdag denne veka, seier landbrukssjef Njål Gunnar Slettebø.

- Det skal store mengder blågrønnalger til før det er farleg. Kor algene plasserer seg i vatnet, har med kor vinden bles. Men algene ligg i hele vatnet og ikkje berre på overflata. Dersom det først regnar ein del og så kjem finvêret, kan det koma ei algeoppblomstring. Dersom blågrønalgane får skikkeleg med næring i form av fosfor og nitrogen, blomstrar dei opp. Dette har med jordsmonn, kloakksystem som kan vera overbelasta, hundeskit langs vegane og fugleskit for eksempel, forklarer forskar Hobæk. Han rår folk til å følgja kommune-legen si åtvaring.

Slik ser blågrønalgar ut. Dei lever på nitrogen og fosfor frå for eksempel kloakk. Algene kan produsera giftstoff som i store konsentrat kan ta liv.

Meir pengar til miljøovervaking?

- Finst det tiltak mot alle desse blågrønalgane?

- Ja, ein kan byggja ut det offentlege kloakknettet og separere overvatnet frå kloakk- ledningen. Eg veit at Bømlo kommune har jobba med å betra kloakksystemet langs Storavatnet, seier Hobæk. Han har teke prøvar av Storavatnet ein gong i månaden dette året. Det har han gjort annakvart år sidan 2014. Men han veit ikkje om det kjem til å bli pengar til noko vidare miljø- overvaking i åra framover.

- Slik som det har vore no, har eg teke prøver annakvart år ein gong i månaden. Dette arbeidet mitt er ein del av eit nasjonalt overvakings- program.

Ulike kloakkløysingar

Daleg leiar Audun Halleraker i BVA fortel at dei oppdaga blågrønalgane i ei vik i Stora-vatnet på ein av sine rutinemessige vernerundar.

- Me har ikkje noko indikasjon på at dette kjem frå våre anlegg. Då me oppdaga algene, melde me frå til kommunen. Jau, det er jo ein del septiktankar rundt Storavatnet som ikkje er påkobla det offentlege vassverket. Me ser jo ulike kloakkløysingar rundt etter. Men me er mest opptekne av at vatnet er reint. Me er ikkje så opptekne av at alle huseigarar skal kopla seg på det offentlege. Det er kommunen som skal sjå til at alle løysingar er lovlege, sidan det er dei som er forureingsmyndighet, seier Halleraker.

Vil finna årsaka

- Det er alltid vårt mål å finna årsaka til oppblomstring av blågrønalgar. Foreløpig blir det mest synsing. Men klart at me er interesserte i å finna svaret. No ventar me på resultatet frå vassprøvane. Viser det seg at me kan spora det til konkrete forureiningskjelder som dårlege kloakkanlegg, kan den enkelte få pålegg frå kommunen etter forureiningslova. Då må den enkelte sjølv ta kostnaden med å kopla seg til det offentlege kloakknettet. Men no har eg jobba her i kommunen i 40 år og me har gjort forbetringar for millionervis av kroner allereie rundt Storavatet, seier fungerande teknisk sjef i Bømlo kommune, Nils Kåre Nysæter.