Politiet gjennomførte fartskontroll ved Naustbakken på Moster torsdag kveld.

Ifølgje Sør-Vest politidistrikt vart kontrollen gjennomført i ei 60-sone ved Naustbakken frå klokka 19 til 21. I løpet av desse to timane vart det skrive ut to forenkla førelegg. Den eine av dei to vart målt til 74 kilometer i timen, medan den andre fartssyndaren vart målt til 84 kilometer i timen i 60-sona.