Strekningsmåling i tunnelen

. Det finst to typar automatisk trafikkontroll (ATK) i dag, nemleg punkt-ATK og streknings-ATK.

. Punkt-ATK er dei typiske fotoboksane me har sett langs vegane sidan dei vart introduserte i Noreg i 1988.

. Det er punkt-ATK som står i Bømlafjordtunnelen i dag. Desse fotoboksane måler altså farta på bilane på eit gitt punkt.

. Strekings-ATK tyder derimot måling av gjennomsnittsfart mellom to faste punkt. Det er aktuelt å bytte ut punkt-ATK med streknings-ATK i Bømlafjordtunnelen.

. Forsøk med streknings-ATK byrja i Noreg i 2009. Røynslene var eintydig positive.

. I begge tilfelle skal det varslast med skilt at her er fotoboks eller streknings-ATK.

. Transportøkonomisk institutt (TØI) evaluerte i 2014 effekten i høve tal ulukker ved bruk av streknings-ATK på 14 strekningar.

. Konklusjonane var eintydig positive. Tal ulukker med personskade vart redusert med mellom 12 og 22 prosent. Den store positive effekten ser me på talet på drepne og hardt skadde. Reduksjonen var mellom 49 og 54 prosent.

. Ikkje berre vart talet på ulukker redusert i sjølve området med streknings-ATK. Rapporten frå TØI syner at talet på ulukker også vart betydeleg redusert tre kilometer i kvar retning utanfor ATK-området.

. Åtte av dei 14 undersøkte strekningane var i tunnel, og rapporten slår fast at den positive verknaden av streknings-ATK «er minst like stor i tunnelar som på veg i dagen».

. Statens vegvesen har også publisert sin eigen rapport om effekten av streknings-ATK i tunnelar, både med omsyn til fart og ulukkesrisiko.

. Rapporten tek føre seg fire tunnelar, tre undersjøiske og ein i innlandet. «Erfaringsmessig kan fartsnivået være meget høyt i tunneler generelt og i undersjøiske tunneler spesielt».

. I alle fire tunnelane vart det registrert redusert fart og redusert ulukkespotensial. I ei pressemelding frå september 2013 skriv Statens vegvesen at streknings-ATK i tunnel gir ein ulukkesreduksjon på opptil 27 prosent.

. Blinkar det raudt når du passerer fotoboks i streknings-ATK tyder det ikkje at du har køyrt for fort. Berre at bilen er fotografert. Bilete av bilar som har køyrt for fort blir lagra og krypterte. Resten av bileta blir sletta.

. Køyrer du i ei sone med strekings-ATK og det derimot blinkar gult i ein boks du køyrer forbi? Då er nok sjansen stor for at du har trakka for hardt på gasspedalen.

Kjelde: Statens vegvesen