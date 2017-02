Feirar 40 år med stoff

Å leggja til rette for handarbeid og hobby på Bømlo, har det blitt ei lang og god butikksoge av for Stoffbua. Heile 40 år feirer denne butikken i dag, onsdag.

Denne veka startar Stoffbua feiringa av seg sjølv. Det er 40 år med butikksoge der det primære har vore, og framleis er, å støtta opp om dei kreative årene hos bømlingane. Det heile starta med sal av tøystoff, sytilbehør og symaskinar i kjellarhøgda på pensjonatet, seinare hotellet på Svortland.





Har flytta Svortland rundt

- Den gongen var butikken berre på 30 rutemeter. No disponerer me 380 rutemeter her i HSD-senteret. Du kan godt seia at det har vore ei viss utvikling her på desse 40 åra, seier dagleg leiar for Stoffbua, Monica Økland. Grunnleggjarar av Stoffbua, var mor hennar, Anne Karin Grønås og Ruth Stenersen.



Frå kjellaren i pensjonatet flytta butikken til Combisenteret i 1979, der butikken vart 80 rutemeter. I 2001 vart Handarbeid og Hobby-butikken på Sams senter kjøpt, og det var starten på fem-seks år med mykje springing mellom to butikkar i to ulike senter, minnest Økland.



- I 2006 flytta me alt inn på eit stort fellesareal i Sams senter, der me var til me flytta her inn på HSD-senteret hausten 2015, fortel den daglege leiaren.









Produserer bunader

- Her trivest me veldig godt. Plassen er god, og gjer butikkdrifta effektiv. Ikkje minst for dei som arbeider på systova vår, så har arbeidsdagen blitt betre og enklare, understrekar Økland.



Sidan 2002 har ein viktig del av drifta for Stoffbua vore å sy bunadar. Økland har kundar over heile landet, og bunadsproduksjonen utgjer no halvparten av årsomsetnaden for butikken.



I 1979 starta Stoffbua med å selja bunadsdelar og formidla bunadssaum til kundar. Den gongen var det mange eldre koner kringom på Bømlo som fekk seg ei attåtnæring gjennom denne formidlinga. Etter kvart var det ikkje fleire att av desse konene, og valet vart å starta med bunadssying sjølv.



- Bunadskundane frå andre kantar av landet finn fram til oss via nettsida vår, og gjennom tilbakemeldingar frå andre kundar som har brukt oss. Jungeltelegrafen er fin å ha for oss. Nett no syr me på ein bunad som skal til Trondheim, for å ta eit døme. Eg var på messe i Oslo i helga som var, og då tok eg mål på hotellrommet mitt til to nye bunadstingingar, fortel ho.





Yrke og hobby, hand-i-hand

Det arbeider ni tilsette ved butikken, og det er samla fem og eit halvt årsverk i drifta.



- Butikken har heile tida følgd utviklinga. Det gjer at me framleis er her. Hadde me berre halde fram med å selja tøystoff, sytilbehør og symaskinar, så hadde me ikkje eksistert i dag, det er eg heilt overtydd om, seier Økland.



Det er ikkje få kurs butikken har halde opp gjennom åra, i alt frå ulike handarbeidsteknikkar til kunstmåling. Kursverksemda er framleis viktig. I vår arrangerer dei både målekurs og kurs i lappeteknikk med Grete Gulliksen Moe, ein kursleiar og føredragshaldar som butikken har samarbeidd med heilt sidan starten for 40 år sidan.



Økland rosar dedikerte og engasjerte tilsette i butikken som bidreg til at butikk og utval vert halde ferskt og interessant for kundane.



- Dei har dette både som yrke og hobby, dermed ønskjer dei å vera i forkant med det som skjer. Eg har eit godt bilete på det, og det er slagordet på oss sjølv, som er 380 rutemeter med kreativitet, seier Økland.





Helse i eit handarbeid i hendene

Ho trur at det at butikken har eksistert i fire tiår, har med å gjera at me menneske treng påfyll i livet. Ein god hobby, og eit handarbeid, skapar innhald i livet.



- Berre tenk på dei som driv med måling. Dei får mykje ut på det lerretet!



- Korleis ser du på framtida for butikken?



- Om konkurransen med internett, meiner du? Eg trur det vil vera bruk for oss framover også. Folk vil ha trong for å skapa noko, ta og kjenna på det som dei lagar. Så lenge me sjølv klarer å jobba kreativt, vil det smitta over på kundane, seier Økland og fortel dette om den butikkfilosofien dei har:



- Me ynskjer at skapartrang kan bli til skaparglede for folk på Bømlo - fordi dei tilsette har hjarte, hovud og hender for kundane. Hjarta symboliserer engasjement og omsorg, hovudet symboliserer kunnskap og kreative tankar, medan hendene viser til at dei tilsette kan handverket dei sel til, fortel ho.