Fekk dirigenttoalett i gåve

Det kjem alltid morosame overraskingar når Bømlo Janitsjar inviterer til nyttårskonsert. I år fekk dirigent Stein Høyland overrekt eit portabelt dirigenttoalett.

Bømlo Janitsjar sin gode tradisjon med nyttårskonsertar heldt fram i Bømlo kulturhus sundag kveld. I år med Marianne Grønnevik og Anette Solstrand som konferansierar. Dei to konferansierane fann på mange morosame krumspring som fekk publikum til å le. Ikkje minst i rollene som charterturistane «Gladys» og «Britta» frå Åkra. Dei song «Jag trodde änglarna fanns» akkompagnert av janitsjaren.

Grethe Kallevåg og Målfrid Tjordal Stautland roser konserten opp i skyene. - Dette var veldig kjekt.

Dirigenttoalett

Janitsjaren sin eigen oppfinnar, Eivind Hope, har ofte med seg noko spennande til nyttårskonsertane. I år hadde han med seg eit ekte dirigenttoalett. Det vil seie ein koffert med innebygd toalett. Han opna kofferten, sette opp toalettrull, haldar for talglys, og norsk flagg. På loket på toalettet var det bilete av janitsjaren på undersida. Hope fortalde at toalettet var miljømerkja. I ein hendig liten boks var det også dirigentpinne og ei fløyte som dirigenten kunne nytte for å etterlyse meir toalettpapir. Det vart opplyst at toalettet vart levert med tank på 30 liter, og sjølvsagt måtte dirigent Høyland prøvesitje toalettet. Publikum lo godt av dette.

Også i år regna det med konfetti under framføring av «Champagner-galopp» av H.C Lumbye.

Flott musikk

Det viktigaste på nyttårskonserten er likevel sjølvsagt den gode musikken. Janitsjaren hadde med seg dyktige solistar, både frå eigne rekkjer og utanfrå. Ingrid L. Eng og Anna Birgitte Solberg Høyland spelte til dømes flott på «Song from a Secret Garden». Hans Gunnar Skreslett spelte nydeleg på «Peace, Please», og Anette Solstrand var fabelaktig som and på «Ankan og hackspetten». Ho fekk då også ei lys levande and i gåve som takk. Solstrand sa at ho var glad for at denne anda la egg, så slapp ho.

Konferansier Anette Solstrand gjorde ein unik innsats som solist under framføringa av «Ankan och hackspetten».

Glitrande Gunnarsjaa

Jannicke Gjerdevik spelte flott opp som trommesolist på «Concerto for Drum Set and Concert Band». Eit av dei store høgdepunkta var då songsolist Sigrid Gunnarsjaa song «Gje meg handa di ven». Det var nydeleg vakkert å høyre, og fint akkompagnert av janitsjaren. Eit anna høgdepunkt var janitsjaren si eldfulle framføring av «Ritual Fire Dance». Her spelte orkesteret glitrande.

Det var eit variert program som vart servert i år. Det vart spelt «Valdresmarsj», «On my own» frå Les Misérables, «Midnight Sleighride» frå Troika, «Calle Schewens vals» og «Slavisk dans nr. 8» av Dvorak. Konserten vart tradisjonen tru avslutta med «Champagner-galopp» og «Radetzky March». Etter ståande applaus serverte janitsjaren ein feiande flott reprise på opningsnummeret «Valdresmarsj». Dei publikumarane Bømlo-nytt snakka med etter konserten var storfornøgde.

- Veldig, veldig kjekt, seier Grethe Kallevåg til Bømlo-nytt.