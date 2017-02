Fekk full orientering om fiskerihamnplanane

Næringsministeren fekk vita mykje både om fiskerihamn i Langevåg og verkstadverksemda Bømlo Skipsservice, som var siste programpost under bømlavitjinga hennar.

- Eg har hatt ein fantastisk dag på Bømlo. Vêret har vore med oss og eg har fått vitja mange spennande bedrifter, sa næringsminister Monica Mæland til Bømlo-nytt etter å ha fått orienteringa om den store fiskerihamna Bømlo kommune ønskjer å byggja i Hovlandshagen, og drifta ved Bømlo Skipsservice som ligg like ved.

- Eg har fått eit godt inntrykk av næringslivet og Bømlo. Det er ein kraftfull industri, med bedrifter som tenkjer positivt og jobbar og står på for å skapa ny verksemd.

- Eidesvik-reiarlaget har gått gjennom ein tung omstillingsprosess som har vore ille, men generelt ser eg ei haldning der ein rettar seg inn med nye produkt og nye marknader. Det er ei stor framtidstru, som er felles for alle bedriftene der eg har vore på vitjing i dag, meinte næringsministeren.

Fiskebåtreiar Lars Magne Eidesvik orienterte om det store fiskerihamnprosjektet på Langevåg. - Gjev staten oss 166 millionar kroner og byggjer molo, så tek me oss av resten, sa han. Foto: Nils-Tore Sele

Eit lokalt kjempeprosjekt

- Kva synest du om fiskerihamnprosjektet som både fiskerinæringa lokalt og kommunen vil ha bygd fortare enn det som Nasjonal Transportplan går inn for?

- Eg ser at fiskerihamna er eit viktig prosjekt for Bømlo kommune, seier ho til Bømlo-nytt.

Då ho vart orientert om fiskerihamnprosjektet i Hovlandshagen på møte i kontorbygget til skipsverkstaden, følgde ministeren interessert med på det fiskebåtreiar Lars Magne Eidesvik hadde å fortelja om planane.

- Eg er ikkje i tvil om at dette er eit kjempeprosjekt for Bømlo. Når det gjeld handsaminga av ny Nasjonal transportplan i Stortinget i vår, så må me ha klart for oss at mykje vil dreia seg om midlar til bygging av veg og bane. Når det er sagt, så er dei 166 millionane det vert bede om til bygging av ein molo til denne fiskerihamna eit minibeløp i den store samanhengen. Det kan vera med å gjera at de vinn fram, sa ho til dei frammøtte.

Næringsminister Monica Mæland, leiar i Bømlo Høgre, Ståle Vorland og ordførar Odd Harald Hovland utanfor Bømlo Skipsservice i Hovlandshagen. Foto: Nils-Tore Sele

Tida er knapp

I forkant så hadde fiskebåtreiaren understreka kor viktig det er for den lokale næringa å få fram fiskerihamna i køen med utbyggingsprosjekt som ventar innan nasjonal samferdsle.

- Me må få fiskerihamna på plass snart, for me treng han no. Det er berre moloen me treng støtte til. Resten av hamna skal me klara å byggja sjølv, og fylla med verksemd og aktivitet, fortalde reiaren, og understreka om ikkje hamna kom, risikerte ein at store og viktige aktørar innan fiskerihamna måtte leggja fiskefartya i andre kommunar.

- Desse fiskefarty får ein ikkje tilbake igjen. Dei er blitt så store at det ikkje let seg gjera å leggja til her heime lenger, uttalte han mellom anna til ministeren og hennar følgje.

Imponert

- Generelt har eg fått mange gode innspel på denne turen, og ikkje minst fått nyhende om etablering av mange nye arbeidsplassar på Bømlo her i dag. Det er interessant å sjå korleis det lokale næringslivet ønskjer å utvikla seg, seier Mæland, imponert over den store variasjonen i næringslivet.

- Det utmerkjer seg også med grøn satsing og har mange spennande løysingar på gang. Dette har vore ein flott dag, understrekar statsråden.