Fekk levert den største brønnbåten

Måndag fekk Bømlo Brønnbåtservice AS på Stord overlevert sin 15. brønnbåt frå Aas Mek. Verksted As.

Brønnbåten, som skal døypast «Øystrand» på Leirvik laurdag, er den største og mest moderne i reiarlaget si historie.



Nybygget, som har ein nyutvikla design, har ein lastekapasitet på 3600 m³ som svarar til 540 tonn med levande laks. Det nye designen er utvikla ved verftet, og basert på den lange røynsla som Aas Me. har med denne typen fartøy. Skroget er mellom anna testa ut i modelltanken i Trondheim for å optimalisera lågt drivstofforbruk kombinert med fart både på last og i ballast.



Båten er arrangert for open og lukka transport, sortering, smolttransport, avlusing med filter for å samla opp lusa og UV-behandling av alt vatn.













Jacuzzi i styrehuset

Det er 11 einmannslugarar om bord, med toalett, dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe. Mannskapet får ei topp utstyrt messe og bysse, kaffibar på arbeidsdekk og skye lounge med jacuzzi og sitjegruppe på toppen av styrehuset med 360 graders panoramautsikt.



Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjonar for å manøvrera båten, fjernstyringssystem for drift og overvaking av alle system, alle last og fiskehandtering.