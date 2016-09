Fekk prestisjetung Kværner-pris

Det vanka rungande applaus då prosjekthovudverneombod Bent Jensen fekk tildelt den prestisjetunge HSSE Keystone-prisen for 2015 på Nyhamna nyleg.

Framfor nærare 1000 medarbeidarar som var samla til prosjekt-allmøte på Nyhamna vart prosjekthovudverneombod Bent Jensen tildelt Kværners prestisjetunge HSSE Keystone pris for 2015. Den markante skikkelsen mottok prisen i den individuelle kategorien, heiter det i ei pressemelding frå Kværner.



Prosjekthovudverneombud Bent Jensen skulle eigentleg ha reist heim på friperiode, men fekk ei vennleg bøn om å utsetje reisa nokre timar slik at han kunne få med seg prosjektallmøtet i Sportshallen på Nyhamna 7. september. Der fekk han overrekt HSSE Keystone-prisen for 2015 av HSSE-leiar i Kværner Ellen Grete Andersen, til taktfast applaus frå frammøtte kollegaer.



- Prisen går til ein person som gjer ei endring, til ein som er ekstremt dedikert i sitt HSSE-leiarskap og som har demonstrert ei forbilledleg omsorg for sine kollegaer, sa Andersen i grunngjevinga.



Bømlingen Bent Jensen har vore på Nyhamna sidan hausten 2013, og har etter kvart blitt ein markant skikkelse i prosjektet. Han hadde tilsvarande rolle på Melkøya i samband med Snøhvit-utbygginga, og har blitt kjent for sin ærlege og omsorgsfulle veremåte. Han er aktiv i miljøet og strekkjer seg langt for å følgje opp prosjektpersonell, som samtalepartnar eller med praktisk tilrettelegging, heiter det i pressemeldinga. Les meir i papiravisa laurdag.