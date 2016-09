Fellesframstøyten frå Bømlo løna seg overfor fylkespolitikarane

- Innsatsen frå Bømlo for å bevara den vidaregåande utdanninga på Bømlo har imponert meg. Det er også grunnen til at fleirtalskoalisjonen på fylket går inn for at all vidaregåande utdanning skal samlast i ein felles skule på Bømlo, seier fylkestingspolitikar Jon Askeland (Sp).

12.august var heile fylkestingsgruppa til Senterpartiet på studietur på Bømlo, der dei var på begge vidaregåande skular, møtte ordførar, rektorar og næringslivsrepresentantar.

- Det eg såg og høyrte imponerte meg, seier Jon Askeland, som i det daglege er ordførar i Radøy kommune.

Samarbeidslinja vann fram

- Bømlingane har lagt for dagen eit fantastisk samspel i arbeidet med å jobba for å sikra det vidaregåande utdanningstilbodet. Samarbeidet mellom dei vidaregåande skulane, kommunen og næringslivet er imponerande. Dei har vore samkøyrde og framoverlente, fellesinnsatsen har vore avgjerande for at det yrkesfaglege tilbodet ikkje forsvinn frå kommunen, vektlegg han, etter sjølv å ha teke kontakt med lokalavisa.

Askeland er klar over at vedtaket om å leggja ned Rubbestadnes vidaregåande skule, kåra til den beste i landet i vår, skapar reaksjonar i lokalmiljøet på Bømlo.

- Eg forstår og respekterer det, men bygningsmassen i Rubbestadneset er tildels gammal og tungvint for skuledrifta. Blåbygget, der elektroutdanninga held til, gjer undervisinga krevjande. Avstandane mellom Rubbestadneset og Leite er så kort at me skulefagleg ser det som greitt at dei vidaregåande skulane kjem under eit tak.

Askeland stør også koalisjonen sitt syn på at høyringsuttalane frå Bømlo går ut på at ein vil ha ein samla vidaregåande skule.

Byggjemåte vert avgjort seinare

- At fleirtalskoalisjonen i fylkeskommunen no har samla seg om eit framlegg som gjer at dei vidaregåande skulane på Bømlo blir samla, kva tyder det konkret: Skal Bømlo vidaregåande skule på Leite byggjast ut, eller skal det byggjast ein heilt ny skule?

- Dette synest me at skulane sjølv og den fylkeskommunale administrasjonen skal få avgjera i tida som kjem. Med skulebruksplanen legg me fast dei overordna linjene, men går ikkje ned på detaljnivå rundt plasseringa. Det vil naturleg komma som ei eiga politisk sak seinare, fortel Askeland.

Eit døme for andre

Politikaren opplyser elles at det sterke næringslivsengasjementet for dei vidaregåande skulane på Bømlo nok var tunga på vektskåla for at den yrkesfaglege utdanninga ikkje vert flytta.

- Det ser ein fort av høyringsuttalane frå Bømlo. Andre bør gjera det same som Bømlo har gjort. Det er få stader ein opplever at rektorane ved dei vidaregåande skulane sit i styret for lokale næringsråd, som på Bømlo. Det gjev eit positivt inntrykk på oss i fylkespolitikken, fortel Askeland.