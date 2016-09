Festfotball på Våge

Bremnes J19 var i skåringshumør då laget tok imot Skjold 1 på Våge idrettsplass.

Bremnes J19 tapte sine to første kampar etter sommarpausen mot Odda 1 og Stord 1. Deretter spelte laget uavgjort mot Trott 1 heime på Olvondo stadion. Måndag kveld stod Skjold 1 på motsett banehalvdel på Våge idrettsplass.

Anna Innvær stod for kveldens andre hat trick. Ho skåra mellom anna på eit glitrande frispark.



Tidleg leiing

Det tok ikkje lang tid frå dommar Johnny Raunholm bles i gang kampen til Bremnes var farleg frampå. Bremnes varta opp med det eine fine angrepet etter det andre, og alt etter seks minutt spelte Sigrid Kallevåg igjennom Anna Aga som sette ballen kontant i nota.

Sigrid Kallevåg skårte to og var også tilretteleggjar ved fleire skåringar i kampen mot Skjold. Her er ho på veg forbi siste forsvarsspelar.



Skjold reduserte

Skjold fekk eit par gode kontringar, og kom til eit par avslutningar. Bortelaget sette likevel ikkje BIL-målvakt Ingjerd Baugstø på dei store prøvane i starten av kampen. BIL kontrollerte meir og meir av banespelet.



Etter 17 minutt varta Bremnes opp med eit nytt fint angrep, og Anna Innvær sette inn sitt første mål for dagen. Eit velplassert skot heilt nede ved stolperota bak ein sjanselaus Gry Øvrebø i Skjold-målet.



Minuttet etter hadde Skjold ein farleg sjanse, men skotet suste like over tverrliggjaren til Baugstø. Skjold var inne i ein god periode, og Silje Ingebrigtsen kunne setja inn reduseringsmålet for Skjold etter 21 minutt. Då var det ny spenning i kampen.

Trenar Tore Kallevåg peiker og forklarer i pausen.



Flotte skåringar

Skjold levde i håpet i fem minutt. Då var Sigrid Kallevåg igjennom og lobba over Skjold-målvakta til 3-1. Like etter fekk Bremnes hjørnespark, og Anna Innvær heada inn sitt andre mål for kvelden. Det var ei fin skåring. Anna Aga hadde sjansen til å leggja på til 5-1, men skotet gjekk like utanfor.



Spiss Sigrid Kallevåg lurte på offside-grensa og vart vakkert spelt igjennom. Eit velplassert skot gav Bremnes firemålsleiing.



Like før pause bles dommar Raunholm straffe til Skjold etter det som såg ut til å vera ein hands i feltet. Målvakt Baugstø fekk ei hand på ballen, men ballen gjekk likevel i mål. Laga gjekk til pause med ei høgst fortent 5-2-leiing til BIL.

Benedicte Stokkvik på veg igjennom Skjold-forsvaret.



Kanonskot

Skjold gjekk offensivt til verks etter sidebyte med håp om å redusere leiinga til Bremnes og blesa nytt liv i kampen, men Skjold fekk ikkje til pasningsspelet sitt. Bremnes-spelarane hadde derimot full kontroll.



BIL fekk frispark på 30 meter, og Anna Innvær fyrte av eit kanonskot som fauk opp i nettaket. Ei nydeleg skåring, og ho kunne dermed juble for sitt tredje mål og hat trick.



På 6-2 var det berre eit spørsmål om kor stor sigeren skulle bli. Innbytar Oda Innvær hadde fleire flotte raid på høgre flanke og la gode innlegg. I løpet av få minutt skåra Kitty Margrethe Innvær ekte hat trick. Dagens flottaste angrep kom med Oda Innvær som la eit glitrande innlegg til Kitty Margrethe Innvær. Ho banka til på volley og ballen fauk opp i krysset til 9-2. Anna Aga fastsette sluttresultatet til 10-2 like før slutt.

Sigrid Kallevåg kjempar med Skjold-forsvaret. Det vart ikkje mål denne gongen.



Ros frå trenaren

Skjold hadde ein god vårsesong bak seg, men mista dei fem eldste spelarane sine i sommar.



- Det var eit heilt anna Skjold-lag i kveld enn då me møtte det i vår. Me har trent bra den siste tida, og me hadde mykje godt angrepsspel i kveld. Dette var bra. No går me for ei god sesongavslutning, konkluderer trenar Tore Kallevåg.