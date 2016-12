Fin førjulsgudsteneste for næringslivet

Ettertanke og ei stille stund stod sentralt under førjulsgudstenesta for næringslivet i Bremnes kyrkje, torsdag.

- Arbeidet er ein viktig del av menneskelivet. Det å arbeida er også ei gudsteneste, slik Luther såg det under reformasjonen, sa sokneprest Asbjørn Gundersen då han under førjulsgudstenesta for næringslivet i Bremnes kyrkje drog historiske parallellar til at det i Den norske Kyrkja i år er jubileumsår for Luther.

I preika trekte soknepresten fram Josef som eit føredøme for alle menneske, som ikkje slo handa av Maria då ho vart gravid utan at han var faren til barnet. Josef tok i staden ansvar, og vart ein god far for Jesus og make for Maria.

- Ved å gjera dette viste han eit kollektivt ansvar som me alle saman bør visa i heimen, i storfamilien, staden der me bur og i arbeidet me har. Det handlar om å skapa aktivitet, verdiar og arbeidsplassar. Josef viste veg og stod løpet ut, sa soknepresten.

Gundersen takka alle for innsatsen dei har gjort på sine arbeidsplassar det siste året.

- Me er alle brikker som dreg lasset i lag. Lagspel må til alle stader skal ein lukkast, også i næringslivet, understreka han i gudstenesta torsdag ettermiddag, der eit 60-tals menneske var til stades i det store kyrkjerommet.

Førjulsgudstenesta for næringslivet i Bremnes kyrkje var den andre av denne typen på Bømlo, torsdag. Også i Bømlo kyrkje i Langevåg var det næringslivgudsteneste, her ved sokneprest Roald Drønen.