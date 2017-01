Fleire fiskarar for første gong på 14 år

For første gong sidan 2002 aukar talet på heiltidsfiskarar i fiskarmanntalet. Oppgangen frå 2015 til i fjor var på 174 fiskarar.

Ved utgangen av 2016 var det registrert 11.244 fiskarar i manntalet som blir ført av Fiskeridirektoratet. Av desse hadde 9.433 fiske som hovudyrke og 1.811 fiskeri som biyrke.

Talet på heiltidsfiskarar har gått ned med 53 prosent sidan 1990. Fjoråret er eit sjeldan unntaksår med vekst. Frå 1990 og fram til i dag har det berre skjedd i 2002 og i 1999.

- Dette viser at vår næring er interessant å satse på. Vi opplever også i det daglege at stadig fleire vil vere fiskarar. Lønsemda har gått opp. Fiskaryrket er ei spennande næring der vi haustar ressursar i æveperspektivet, seier leiaren i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, til NTB.

Han gler seg spesielt over at delen unge fiskarar igjen er på veg opp. 19 prosent av fiskarane er no under 30 år, og 22 prosent er eldre enn 60.

- Det er fleire unge som ønskjer å vere fartøyeigarar, og det er fleire som satsar på å vere mannskap. At ungdommen vil inn i næringa, ønskjer vi velkommen, seier fiskarlagsleiaren. (©NPK)