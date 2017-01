Flittige «sypiker»

Det var ingenting å seie på kreativiteten og innsatsen til dei ti «sypikene» som deltok på «Ung husflid» på måndag!

Det var Bømlo husflidslag som hadde invitert jentene i «Ung husflid» frå Finnås til å læra seg å sy på maskin på denne fridagen frå skulen. Ti ivrige jenter hadde meldt seg på. Dei fekk ei konkret oppgåve denne dagen: Sy om ei kassert dongeribukse.

Å lære at klede kan syast om til andre produkt i staden for å bli å kasta, er miljøvennleg. Ungane trivdest med å laga mønster i papir, klippa i stoff, setja saman arbeidet med knappenåler og så endeleg få sy på maskin.

Det tok ikkje lang tid før dei sjølv fann på ting å lage, kreativiteten og idéane var mange. Dei var så ivrige, nemnte ikkje friminutt! Men då frukt og yoghurt kom på bordet, tok glade ungar seg endeleg ein velfortent pause og kosa seg. Drøsen gjekk også då dei heldt fram med syarbeidet.

Då det skulle ryddast for dagen, var iveren framleis så stor, at dei «sydde seg ut dørane»! Dei kunne gå heim med to-tre ferdige produkt som korg, veske, bærenett, kosemus, lommebok, nålepute, bukse som vart til shorts, dongerilommer til oppbevaring. Å bli venn med symaskinen vart dei alle, frå urøynde til meir røynde «sypiker».

Dagtilbodet i Husflid- stovo vart ennå ein gong eit populært og kostnadsfritt tiltak for dei unge. Om ein månad er det elevar ved Svortland skule som får same tilbodet.

For Bømlo husflidslag er det viktig at komande generasjon blir lært opp i forskjellige handarbeid. Håpet er jo at born skal like å laga ting sjølv og på den måten finna seg ein hobby. Gleda ved å skape noko med hendene og vere stolt av det, gjer noko med personar i alle aldre.

Geir Enarsen - tekst og foto

Hjelp til å klippa. Kjersti Økland (medhjelpar)

Viktig at mønsteret stemmer og at trådretninga er rett. Vilde Hovland (t.v.), Sissel Nielsen Mæland og Carina Helle Steinsbø.

Godt måleverkty er viktig.

Kva kan dei gamle lommene brukast til?

Hektisk på systova. Trine Økland, Kjersti Økland, Milka Kathrin Shao (med ryggen til i raud genser), Marte Hamre Jonassen, Tara Steinsland, Lena Amundsen, Vilde Hovland, Channel Enumerable. Fremst med ryggen til: Sissel Nielsen Mæland og Carina Helle Steinsbø.

Liten fruktpause. Bakerst og framover: Marte Hamre Jonassen, Vilde Hovland, Carina Helle Steinsbø og Channel Enumerable

Veske av den gamle dongeribuksa laga av Vilde Hovland

Her har Marte Hamre Jonassen gjort om den gamle dongeribuksa til ei flott strikketøykorg.