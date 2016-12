Flott førjulssamling for heile Sunnhordland

På Sunnhordlandstreff var det høve til å knyta kontakt med framtidige arbeidsgjevarar og oppdatera seg på kva som skjer i Sunnhordland.

For tiande gong arrangerte Samarbeidsrådet for Sunnhordland (SFS) treff som dei håpar kan få folk til å busetja seg i regionen.



- Me jobbar for ei aktiv rekruttering av nye innbyggjarar og arbeidstakarar til Sunnhordland, og dette arrangementet er ein del av dette arbeidet, seier prosjektleiar for omdømme og rekruttering i Samarbeidsrådet, Anne S. Lønne.

Anne S. Lønne jobbar som prosjektleiar for Samarbeidsrådet for Sunnhordland, og var svært nøgd med kvelden på måndag. Foto: Zpirit



Flott arena

Sunnhordlandstreffet gjekk føre seg i flotte omgjevnader på veteranskipet MS «Sunnhordland», som ligg til kai på Stord.



Om bord på veteranskipet fann ein 27 ulike stands og representantar for ulike bedrifter i Sunnhordland. Frå Bømlo stilte Bremnes Seashore, IDrift, Wärtsilä og Bømlo kommune.



På førehand var det rundt 80 påmelde til å delta, men ein stod fritt til å ta turen sjølv om ein ikkje var påmeld.



Arrangementet var tilpassa dei som er under utdanning, ferdig utdanna eller vore i arbeidslivet eit par år.



- Me legg treffet opptil jula, for då er det mange studentar som er heime på ferie og som har høve til å komma, seier Anne S. Lønne.





Engasjerte

Ordførane frå Stord, Sveio, Kvinnherad og Tysnes tok i mot deltakarane, men dei var ikkje den einaste politikarane som var til stades.



Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) deltok. Rommetveit kom med flotte innspel om samhald og det å stå i lag som region gjennom opp- og nedturar.



- Det handlar ikkje om å gjera Sunnhordland great again. Me skal gjera Sunnhordland great again, and again and again and again, seier Rommetveit.





Positive

Sjølv om Sunnhordland i dag er råka av dårlege tider med høg arbeidsløyse og få jobbar, var bedriftene som var til stades positive til framtida. Likevel kunne ikkje representantar frå bedriftene freiste deltakarane med ledige stillingar.



- Det er viktig at ein tenkjer langsiktig og startar å knyta kontaktar, sjølv om mange bedrifter ikkje har jobb akkurat no. NOH gjekk nett ut med at seks av ti jobbar aldri blir lyste ut. Det viser berre kor mykje kontaktar betyr, seier Anne S. Lønne.



Magne Rommetveit trur òg at arbeidsmarknaden snur.



- Bodskapen må ikkje vera at me ligg med knekt rygg. Eg har vore ordførar i denne kommunen i 16 år, og opplevde på kroppen at me har både opp- og nedturar. På sikt har eg tru på at det vil koma ny vekst, og at det blir ein ny trong for rekruttering, seier Rommetveit.





Fritid og kultur

Deltakarane fekk underhaldning i form av song og musikk. Brødrene Ragnar og Tom Enge frå Sveio song og spelte gitar. I tillegg var det elevar frå kulturskulen i Sveio, som opptredde.



- Det er viktig for oss å få fram fritidsaktivitetar og kulturtilbod i Sunnhordland, og ikkje berre jobbmarknaden. Difor har me med representantar for TysnesFest, og festivalen 100 Dagar, fortel prosjektleiaren.



Omdømmebygging av Sunnhordland er eit langsiktig arbeid for å styrkja regionane som bu- og arbeidsregion.



- Regionen har mykje bra å tilby, men desse kvalitetane er ikkje godt nok kjende og difor jobbar me breitt med omdømme- og rekrutteringsprosjekt, seier Anne S. Lønne.



Alle dei frammøtte stilte seg positive til arrangementet og jobben SFS gjer for Sunnhordland.



- Det var engasjerte og framoverlente deltakarar, og alle eg har snakka med har gjeve uttrykk for at dei er nøgd med tilbodet her i kveld, avsluttar Anne S. Lønne.