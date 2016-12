Flotte huer til brystkreftråka kvinner

Tysdag kveld var to kreftsjukepleiarar frå poliklinikken ved sjukehuset i Haugesund inviterte til Meieriet i Urangsvåg. Medlemmane i Bømlo Hobbylag har strikka 67 flotte, fargeglade og lune huer. Desse vart no høgtidsamt overlevert til poliklinikken.

Kreftsjukepleiarane i Helse Fonna, Liv Aarestad og Lise Bruntveit, fortalde mellom anna at det å mista håret når ein vert sjuk alltid er ei utfordring. Særleg for kvinner. Dei la vekt på at det å få ei flott hua vert sett ekstra stor pris på av dei som får plagget. Gunnlaug Bjørnevik hadde æra av å overrekkja huene. Ho fortalde mellom anna om eigne erfaringar med kreftråka i nær familie.

- Om nokon vert råka av kreft påverkar det heile familien, sa ho.

Det var Dagmar Meling som fekk ideen til huene og «alle» har strikka. Tidlegare har hobbylaget gitt pengegåver til brystkreftforskinga. Bjørnevik avslutta overrekkinga med å lesa sitt eige dikt; «Tru og håp».

Det var duka til fest i Meieriet tysdag kveld, då Bømlo Hobbylag høgtidsamt overrekte 67 huer til poliklinikken for brystkreftråka

Bømlo Hobbylag

Den ferske leiaren for hobbylaget, Dagmar Meling hadde laga eit lite samandrag av laget sin historie.

- Eg har måtta lesa meg til det meste for i mange år var eg ikkje medlem her. Men eg minnast at Annemor Jensen var i meg og lurte på om me ikkje burde ha eit husflidslag eller noko slikt. Dermed var ideen vekt og i 1988 var laget eit faktum. Då fekk Bømlo både Bømlo Husflidslag og Bømlo Hobbylag. I løpet av desse åra har me vore opp i kring 100 medlemmer, i dag er me rundt 50. Laget har hatt tallause demonstrasjonar, kurs og foredrag opp igjennom. Ein gong kjøpte dei til og med ei campingvogn som dei reiste rundt på øya med og skulle selja ifrå. Men det fungerte sikkert ikkje så godt for vogna vart snart seld att. Laget produserer all slags innan handarbeid. Frå april i år og fram til no, til dømes, har tre av kvinnene bakt 1480 nordlandskaker. Då er det to som bakar og ei som steikjer på to heller. Vidare finn ein ulike former for biletkunst og brukskunst, fortalde Dagmar Meling.