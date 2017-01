Flyg inn i «Aldriland» i «Peter Pan»

Tre skodespelarar frå Bømlo står på scenen når Haugesund Teater set opp «Peter Pan» og flyg inn i Aldriland. Janne Robberstad er scenograf og kostymedesignar.

Regissør og teatersjef Erik Schøyen vart sett på ideen om å setja opp «Peter Pan» då han sat i Bømlo kulturhus. Hausten 2015 såg han nemleg siste framsyninga av Bømlo Teater sin versjon. Schøyen tenkte at dette var eit stykke også Haugesund Teater kunne setja opp.

- I bilen på veg heim bestemte eg meg. Haugesund Teater skulle setja opp «Peter Pan».

Fire bømlingar er sentrale i Haugesund Teater si oppsetjing av «Peter Pan». Janne Robberstad er scenograf og kostymedesignar, medan Even Rolfsnes-Waage (Tvilling), Kajsa Røksund (Spiss, i midten) og Mathilde Wik (Krølle, nedst) speler roller i stykket. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Kjente kulissar

Haugesund Teater inngjekk ei avtale med Bømlo Teater om bruk av kulissane frå Bømlo. Janne Robberstad var scenograf i samband med oppsetjinga til Bømlo Teater. Ho vart også engasjert av Haugesund Teater, både som kostymedesignar og scenograf, til deira oppsetting av «Peter Pan».

Kulissane har blitt betydeleg oppgraderte og moderniserte for å tilpassast både til scenen i Festiviteten, og Haugesund Teater sin nye versjon av «Peter Pan».

Spennande utfordring

Robberstad har også tidlegare vore kostymedesignar under oppsetjingane til Haugesund Teater. Dette er likevel første gongen ho er ansvarleg både for kostyme og scenografi i Haugesund. Robberstad har kort sagt ansvaret for heile det visuelle uttrykket på scenen.

Schøyen seier Robberstad har gjort ein formidabel jobb i samband med denne framsyninga. Det er mykje å halde oversikt over, med kostyme, kulissar og rekvisittar, i ein slik stor produksjon.

Her er element som skal lyse av seg sjølv, og Tingeling skal sjå ut som ein ekte fe.

Robberstad sjølv seier det på sett og vis har vore ein elddåp å ha ansvar både for scenografi og kostymedesign. Ho starta arbeidet med kostyma til stykket i fjor sommar. Alt av kostyme er nydesigna.

Visuelt uttrykk

- Det er veldig kjekt å vera med på dette. Det er utruleg dyktige og profesjonelle folk i heile produksjonen her, seier ho.

Robberstad gir uttrykk for at arbeidet har gått knirkefritt i samarbeid med personar som er dyktige til å sy. Samstundes har det vore lange dagar.

Ho ser over kostymet til ein av skodespelarane.

- No har eg gått ut av produksjonsfasen og er meir i ein designfase. Det er eg som har det endelege ordet med omsyn til korleis dette skal sjå ut visuelt. Eg gler meg utruleg til å syne dette fram for publikum. Eg trur dei som kjem for å sjå stykket kjem til å kose seg.

Tre av åtte

Då Bømlo-nytt vitja teateret laurdag kveld var det seld over 5.000 billettar til dei i alt 19 førestillingane. Med såpass mange framsyningar er det to grupper med barneskodespelarar. Kvar gruppe speler halvparten av førestillingane.

I den eine gruppa er tre av åtte barneskodespelarar bømlingar. Alle er med i same gruppe som går på scenen første gong fredag denne veka.

Dyktige bømlingar

- Me hadde veldig mange flinke bømlingar inne på audition. Dei tre me valde ut er utruleg flinke. For oss som regionsteater er det viktig å ha med skodespelarar frå heile området, og me reknar Bømlo og Stord som del av vårt område, seier teatersjefen. Det er med skodespelarar frå Bømlo, Stord, Etne og Tysvær i denne oppsetjinga. Schøyen legg til at dei som vil sjå bømlingane i aksjon kan finne ut kva lag med skodespelarar som er i aksjon kva kveld på nettsidene deira.

Heilt nytt manus

Stykket i Festiviteten baserer seg altså på den over hundre år gamle eventyrhistoria skriven av J.M Barrie.

Dette er likevel ei heilt ny dramatisering. Schøyen og Henrik Amundsen har skrive eit flunkande nytt manus til førestillinga som har urpremiere i morgon, torsdag, og der bømlingane altså er i aksjon for første gong fredag kveld. Schøyen seier deira versjon har sett karakteren Wendy i sentrum.

- Me har hatt det veldig gøy på prøvene, og både trur og håper at publikum vil like dette eventyret. Det handlar om å tørre å vera leikande livet igjennom.

Kampsport

Regissøren lover mykje moro og mykje action. Nokre av aktørane lettar bokstaveleg tala frå scenegolvet. Skodespelarane fekk i fjor haust opplæring i scenekamp av ein profesjonell scenekampkoreograf. Slik skal det sjå ekte ut når karakterane i stykket er ute i hardt vêr. Som døme syner Schøyen til åtte år gamle Mathilde Wik frå Bømlo som speler «Krølle».

- Mathilde hamlar opp ein ulv som er tre gongar større enn ho sjølv. Det er gøy! Det ser ekte ut, men det er ikkje farleg, understrekar han.

Kjempegøy

Mathilde er med i Bømlo Teater og har spelt både i «Julehuset» og «Peter Pan» tidlegare. Ho seier det er veldig kjekt å få vera med i «Peter Pan» i Festiviteten. I Bømlo Teater sin versjon spelte ho rolla som Charlie. Den rolla er ikkje med i Haugesund Teater sin versjon. Mathilde vart veldig glad då ho vart plukka ut til å spele «Krølle».

- Eg vart veldig overraska! Det var jo nesten ingen som fekk vera med, og så fekk eg vera med! Det er ganske spennande. Me skal spela mange førestillingar, og eg fekk ei rolle med mange replikkar! Eg var også ein av to som fekk vera med på ein reklamefilm til TV. Eg vart veldig overraska då også. At me berre var to som skulle vera med, seier ho.

Mathilde legg til at ho ikkje hadde trudd ho skulle sjå att kulissane frå Peter Pan på Bømlo. Det er gøy å få spele i Peter Pan igjen. Men kven er så eigentleg denne Krølle?

- Krølle er ganske rolpete og ikkje så smart. Krølle har ikkje alltid dei beste idéane, og skal alltid konkurrere, helst med Spira. Tvillingane trur eg ikkje på, sjølv om det dei seier er sant, smiler Mathilde. Ho tykkjer det å slost mot ulvane er det som er mest morosamt med hennar rolle i Peter Pan.

- Det er ei veldig stor glede å spele i «Peter Pan» igjen.

Kajsa speler «Spiss»

13 år gamle Kajsa Røksund har også bakgrunn frå Bømlo Teater. I Bømlo Teater-versjonen av Peter Pan spelte ho indianar. Til liks med «Charlie» er dette ei rolle som ikkje er med i Haugesund Teater-oppsetjinga. Kajsa har også vore med i teatergruppa til Bømlo kulturskule.

Den unge skodespelaren har alt røynsle både frå «Mostraspelet», «Robin Hood» og «Kardemomme by». I denne utgåva av «Peter Pan» speler ho rolla som «Spiss». «Spiss» er ganske smart og kjem med alle planane, fortel Kajsa.

- Å spele ein som er veldig smart er gøy. «Spiss» er litt tøff i trynet, men er eigentleg litt reddare i farlege situasjonar.

- Korleis er det å spele i Peter Pan her i Haugesund?

- Veldig veldig gøy! Det er spennande å sjå den andre gruppa spele også. Det lærer me mykje av. Dei ser på oss også. Den siste scenen er kjekkast. Me har trent på kampsport til den. Det var kjekt.

Even er «tvilling»

Even Rolfsnes-Waage (8) er frå Bømlo, men bur no i Tysvær. Han har spelt i «Julehuset» og han har vore med i Mostraspelet to gongar. Sist spelte han i «Slik ei natt». Han fortel at det var bestemor Ingunn som inspirerte han til å spele teater. Det var også ho som oppdaga at Haugesund Teater hadde audition. Even seier han fekk veldig lyst til å prøve seg. På audition song han ein song frå «Julehuset», og så var han mellom dei som fekk bli med. I «Peter Pan» speler Even rolla som «Tvilling». I stykket har han ei tvillingsøster spelt av Thea Vinnes.

Gler seg til framsyningane

- Det er veldig gøy å spele teater. Om han eg speler er redd skal eg spele at eg er redd. Det har vore kjekt å øve på å danse og syngje songane. Eg skal også skyte med boge. Eg gler meg skikkeleg til me skal ha publikumsprøve i kveld, fortel han.

- Kven er tvillingane?

- Dei er hjelpsame og ønskjer å passe på dei rundt seg. Dei vil ta litt ansvaret for dei andre, men er samstundes litt redde av seg. Dei andre trur ikkje heilt på oss, og då blir me sure, seier han med eit smil.

Teatersjef og regissør Schøyen håper på mange vitjande frå Bømlo i Festiviteten.

- Eg tok turen til Bømlo kulturhus for å sjå Peter Pan, No håper eg bømlingane vil ta turen til Festiviteten her i Haugesund for å sjå vår versjon.