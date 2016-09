Følg debatten om nedlegging av Rubbestadnes vidaregåande

No sit politikarane i utval for opplæring og helse i Hordaland fylkeskommune og skal ta stode til framtidig struktur på vidaregåande skular i fylket.

Her kan du følgja debatten om rullering av skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune direkte via nett-tv på Hordaland fylkeskommune si heimeside.



Utval for opplæring og helse har i dag møte, og skal mellom anna ta stode til om det yrkesfaglege utdanningstilbodet ved Rubbestadnes vidaregåande skule skal leggjast ned frå 2022, og flyttast til Stord.



Saka om skulebruksplanen er flytta heilt til slutt i møtet.



Her finn du direktesendinga av det politiske møtet i Bergen.