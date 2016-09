Føreslår fire bomstasjonar rundt Svortland

Rådmannen føreslår å omringe Svortland med bomstasjonar frå 2018, i tillegg til dei to me har frå før, på Spissøy og på ferja Langevåg-Buavåg.

I dag skal formannskapet ha opp saka om revisjon og utviding av Bømlopakken.



Rådmannen føreslår at dagens takst og rabattreglar skal gjelda til ein eventuell ny bompengeavtale er godkjend i Stortinget. Det inneber mellom anna at dagens rabattordningar og takstar kan leggjast om.



Vidare føreslår han at det skal etablerast fire nye innkrevjingspunkt i tillegg til dei me har i dag. Dei skal setjast opp rundt Svortland sentrum.



Timeregel og tak på månadleg innkrevjing skal innførast, og elbilar skal ikkje lenger kunna køyra gratis.



Det vert lagt opp til ein innkrevjingsperiode på 15 år frå 2018, slik at samla innkrevingsperiode for begge pakkane då vert 20 år.





25 kroner pr. passering

Rådmannen vil komma med ei ny sak der han konkret foreslår både kor innkrevingspunkta skal plasserast og korleis takstane og rabattordningane skal vera. Der vil det også bli vurdert kva vilkår yrkestrafikken (tunge bilar) skal ha.



Men førebels ser han føre seg at det skal krevast inn ein takst på 25 kroner på innkrevingspunkt på vegen mellom Stokkabekken og Svortland, Urangsvåg og Svortland, Meling og Svortland og Glje og Svortland. I tillegg skal altså innkrevinga, med nye satsar, halda fram på Spissøy og på på ferja mellom Langevåg og Buavåg.



Rådmannen ser føre seg å innføra eit tak på betalinga slik at ein ikkje skal betala meir enn 1000-1200 kroner i løpet av ein månad. Han ser også føre seg at ein berre betalar for éi passering i timen, det vil seia at ein kan passera fleire bomstasjonar i løpet av ein time, men berre betala for ei passering.













Nye prosjekt i pakken

Det er lagt inn nye prosjekt i Bømlopakken II, blant anna er vegen frå Svortland til Thormodsætre, mellom Urangsvåg og Hollundskjosen og vegen til Brandasund foreslått oppgradert/utvida.



Rådmannen tilrår Bømlopakken II innanfor ei samla kostnadsramme på 1 milliard kroner. Det omfattar at prosjekta i Bømlopakke I skal gjerast ferdige, i tillegg til ein del nye prosjekt. Saka går vidare til kommunestyret for lokal godkjenning.



Bømlopakke II må godkjennast av Stortinget.