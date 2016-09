Føreslår politikontor i Bømlo

Bømlo bør også i framtida ha eit eige kontor med politipersonell. Det meiner ei intern arbeidsgruppe i politiet som har gått igjennom den geografiske strukturen i Sør-Vest politidistrikt.

Kva form, innhald og opningstider eit politikontor kan få på Bømlo i framtida går ikkje fram av rapporten. Det blir likevel slått fast at Bømlo framleis bør ha sin eigen tenestestad.

Ein lensmann - to kontor

I dag er Bømlo, Fitjar og Stord kvart sitt lensmannsdistrikt med kvar sin lensmann. I framtida meiner arbeidsgruppa det vil vera tenleg å slå dei tre lensmannsdistrikta saman til eitt. Hovudsete for det nye lensmannsdistriktet og base for lensmannen bør vera på Stord, meiner arbeidsgruppa. Eit alternativ er at det blir etablert politistasjon med ein politistasjonssjef på Stord.

Om Bømlo står det i rapporten at «Sidan dette er utkantområdet mot nord, og øykommunen Bømlo har relativt mange innbyggere, foreslås det at det også beholdes et tjenestested på Bømlo som politikontor. Dette har også sammenheng med at arbeidsgruppen ser hen til de politiske føringene om at det skal være over 210 tjenestesteder på landsbasis», står det å lesa i rapporten.

Samstundes føreslår arbeidsgruppa å leggja ned Fitjar lensmannskontor.

Vurderte Sveio

Når det gjeld Stord, Fitjar og Bømlo som eiga eining meiner altså arbeidsgruppa det er fornuftig at det også i framtida blir ei eiga eining her. Arbeidsgruppa syner til føringa frå sentrale styresmakter om at Bømlo, Stord og Fitjar går over til Vest politidistrikt når Hordfast ein dag står ferdig. « ... og selv om byggingen av denne forventede transportløsningen ikke er på plass innen 2023 skal kommunene likevel vurderes lagt til Vest politidistrikt».

Arbeidsgruppa vurderte om det kunne vera tenleg å leggja Sveio inn under Stord. Arbeidsgruppa kom likevel til at dagens organisering var betre. Ei viktig årsak er at mange av innbyggjarane i Sveio bur i den sørlege delen av kommunen.

Orienterer kommunestyret

Når det gjeld bemanning er dagens Stord lensmannsdistrikt med Stord, Bømlo og Fitjar gjennomsnittleg bemanna, «men bør styrkes med flere politistillinger for å møte fremtidens utfordringer.»

Politimeister Hans Vik har vore tydeleg på at kommunane skal høyrast i prosessen. Torsdag i førre veke var det ein høyringskonferanse i samband med nærpolitireforma i Stavanger, og det vart sett ned ei styringsgruppe der kommunane er representerte. Ordførar Odd Harald Hovland skal måndag kveld orientere kommunestyret om kva som kom fram på høyringskonferansen.

Det er politimeisteren som til slutt innstiller overfor politidirektoratet, og det er der det blir endeleg avgjort kor mange tenestestader det blir i vårt distrikt i framtida. Les meir i avisa onsdag.