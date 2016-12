Forlanga BVA-prosjekt stoppa

BVA AS, det kommunale vassforsyningsselskapet, har måtta stoppa eit graveprosjekt langs Røyksundsvegen. Tiltaket var søknadspliktig, men søknad vart ikkje send. Kommunen har stoppa prosjektet i påvente av ferdighandsama søknad.

- Me har no fått inn søknad om byggjemelding for dette tiltaket inn til oss. Saka er under handsaming hos oss no, men eg kan ikkje seia om anleggsarbeidet kan takast oppatt før nyttår, eller ikkje, seier teknisk sjef i Bømlo kommune, Toralf Meling til Bømlo-nytt.

Fekk ingen søknad

I slutten av november sende teknisk seksjon ved Bømlo kommune ut brev til BVA AS der det vart varsla pålegg om stans av arbeid, søknadsplikt og ilegging av tvangsmulkt ved grøfte- og gravearbeid sett i gang langs kommunal veg i Ytre Røyksund.

- Bygningsmynde kan ikkje sjå at arbeida er omsøkt eller handsama etter reglane i plan- og bygningslova, heiter det i brevet, sendt ut om gravinga i 490 meter langs den aktuelle vegstrekningsa. Teknisk seksjon var på synfaring på anleggsstaden 24.november.

I brevet vert det også informert om at BVA AS kan søkja om godkjenning av tiltaket innan 31.desember i år, noko teknisk sjef stadfester er blitt gjort.

Formalitetar

- Søknaden har komme inn til oss, og no gjeld det berre å få på plass formalitetane, seier Meling, og fortel at grøftearbeidet langs vegen er sett i gang for at BVA AS er i ferd med å leggja nytt VA-anlegg i området, sørover mot Moster. Prosjektet har samband med at Statens vegvesen har sett i gang prosjektet med byggja ny Røyksund bru over Røyksundkanalen langs fv 542 mot Moster.

- I tillegg til nytt VA-anlegg, forstår me det også slik at Finnås kraftlag skal leggja ned sitt leidningsnett samstundes med at dette prosjektet er i gang, fortel teknisk sjef.

- Mistyding

Dagleg leiar i BVA AS, Audun Halleraker, har svart på brevet som kommunen sende.

- Først av alt ynskjer BVA å beklaga at det er skjedd ei mistyding i denne saka, heiter det i brevet som kommunen har motteke.

- Frå planleggingsstart har det vore semje mellom partane om at det er Statens vegvesen som er byggherre på dette prosjektet. Planlegging og prosjektering har vore gjennomført på same måte som dei andre prosjekta Statens vegvesen har hatt ansvar for i Bømlopakken, skriv Halleraker og fortel at etatar som Finnås Kraftlag og BVA har komme med sine ynskje og krav som er lagt inn i prosjektet.

- Statens vegvesen har henta inn anbod og er dei som har kontrakt med utførande entreprenør. Når så mistydinga er skjedd, så ynskjer BVA å ordna opp i dette, skriv BVA-sjefen og varslar at søknad om tiltaket blir sendt av garde til kommunen så fort det let seg gjera.