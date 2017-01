Forskarspirer

I Espira Hollund barnehage har dei eldste barnehageungane den siste tida forska på ting. Måndag var det ekte og falsk snø som skulle under lupa, bokstavleg tala. Kva er forskjellen, korleis lagar ein falsk snø, kva skjer med den ekte snøen når han kjem inn og det blir varmt. Forskarspirene smaka, lukta, tok på og undersøkte med lupe. Ein spennande og kjekk dag i barnehagen, vil me tru.

Opplegget er ein del av Forskarfabrikken, eit opplegg som er grunnlagt av biokjemikar Hanne S. Finstad. Ho brenn for faget sitt og for at barna heilt frå dei er små må motiverast til å satsa på realfag og teknologiske fag. Dei som står bak Forskarfabrikken ønskjer at det skal bli like spennande for ungane å driva med forsking på fritida som med fotball eller andre fritidsaktivitetar.

Alle dei fire Espira-barnehagane på Bømlo har kjøpt inn dette opplegget. Det verkar ganske spennande å driva med forsking på dette nivået. Tenk på alt som kan sjekkast gjennom eit forstørrelsesglas, både innandørs og utandørs. Mest spennande ute, sjølvsagt, der allslags små kryp kan sjekkast gjennom lupa.

Det er viktig at ungane fattar interesse for dette, og her har både tilsette i barnehagane, og seinare skulane, og foreldra eit ansvar. Me synest det er bra at Espira-barnehagane har satsa på dette, og ser føre oss at ungane synest det er litt ekstra stas når dei får ta på seg «laboratoriefrakkar» og -briller og får bruka pipettar og luper til å studera og forska på kva som skjer med ulike stoff. Det er kjempespennande, og viktig for å skapa interesse for realfag. Kanskje vil dei etter kvart synast det også er like spennande å gjera fysikk- og kjemieksperiment når dei kjem høgare opp i klassestega? Og kanskje vil nyfikna og engasjementet bli arbeidsdagen deira til slutt? Til nytte for oss alle?

Å starta forskinga i barnehagen er difor svært viktig, og me ventar spent på «forskingsrapportane» etter kvart som dei kjem. Me ønskjer lukke til!