Frå lensmannskontor til politikontakt i rådhuset

Kommunane skal høyrast før talet på lensmanns- kontor blir endra. Politimeister Hans Vik meiner politikontakt på rådhuset kan vera eit alternativ til lensmannskontor i fleire kommunar.

Politimeister Vik orienterte tysdag formannskapet om kva som skjer med tanke på om-organiseringar i politidistriktet framover.

Ordførar Odd Harald Hovland lyttar medan politimeister Hans Vik fortel om omorganisering i politiet.

Publikumskontakt på nett

Politimeisteren sa mellom anna at den teknologiske utviklinga gjer drifta av politiet meir effektiv. Dette gjeld både sjølve politiarbeidet og kontakten med publikum.

Samstundes har døgnkontinuerleg patruljering gjort sitt til at politiet er raskare på plass på kveld og natt enn då polititenestemenn hadde bakvakt.

Politiet er meir synleg og tilgjengeleg no enn tidlegare, poengterte Vik.

Dei møtte mannsterke til møtet med Bømlo formannskap. Frå venstre: lensmann og einingsleiar Roald Raunholm, politimeister Hans Vik, fungerande lensmann i Bømlo Svein Lunde og leiar for Felles Operativ Eining, Bernt Vidar Norvalls.

Trygt på Bømlo

Politimeisteren hadde sett nærmare på statistikken for Bømlo før han møtte formannskapet. Konklusjonen var at det ikkje er nokon grunn til å kjenne seg utrygg i kommunen vår.

Han sa at han som politimeister legg vekt på å lytte til kommunane når det no skal gjennomførast ei omorganisert av det som er blitt Sør-Vest politidistrikt. Det er politimeisteren som konkluderer og sender rapport inn til Politidirektoratet. Det er der den endelege avgjerda blir fatta om kor mange lensmannskontor det blir i framtida. Avgjerda er venta i løpet av neste år.

Geografikunnskap

I dag er det to operasjonssentralar i politidistriktet. I løpet av 2017 blir dei to sentralane slått saman til ein sentral i Stavanger.

- Eg stiller strenge krav til geografikunnskap hos dei som skal sitje på operasjonssentralen. Og den kunn- skapen skal handle om meir enn å pugge kart. Dei skal til dømes vite kor lang tid det tek å køyra utrykking frå Stord og hit. Dei skal forstå distriktet, seier Vik.

Null ekstra kroner

Politimeisteren var tydeleg på at det vil vera færre teneste-stader i politidistriktet når nærpolitireforma er gjennomført. I tilfelle der kommunar slår seg saman er det aktuelt å også slå saman lensmannskontor.

Men framleis vil politiråd, der politi og kommune er representerte, vera viktige møte- stader, og SLT-koordinatorane vil spele ei viktig rolle også i framtida, poengterte Vik.

- Me har eit budsjett å halde oss til. Det følgjer med nøyaktig null kroner ekstra til denne reforma. Gevinsten hentast ut lokalt, og kontorlokale bind opp ressursar. Det er årsaka til at det er trong for å leggja ned tenestestader, sa politimeisteren.

Fleire patruljar

Vik var samstundes tydeleg på at pengane som blir sparte inn her nord ikkje skal hamne i Stavanger. Det ville ikkje vera i tråd med intensjonen, nemleg at dette skal vera ein nærpolitireform.

- Pengane skal gå til meir etterforskingskraft og patruljering her. Det kan også vera aktuelt å sjå på meir fleksible opningstider på dei kontor som er att når reforma er gjennomført.

Kontor utan innhald?

Politimeister Vik sa at eit lensmannskontor kan gje ei kjensle av tryggleik, men spørsmålet er kva reell kapasitet som faktisk finst på lensmannskontora i dag. Kva dei inneheld.

- I dag er det eit krav at innbyggjarane skal kunne nå nærmaste tenestestad på 45 minutt. Det kravet hadde ein nådd sjølv om nærmaste tenestestad var på Stord, sa Vik. Han la vekt på at det er ein klar fordel med større fagmiljø i samband med etterforsking. Ein blir mindre sårbare ved ferieavvikling, sjukdom og permisjonar.

Politikontakt

Det blir altså sett som naudsynt å redusere talet på tenestestader for å spare utgifter til husleige. I staden kan det vera aktuelt å inngå eit samarbeid med fleire kommunar om kontorplass på rådhuset. Her kan ein politikontakt ha fast kontortid, meinte Vik.

Tryggleikskjensle viktig

Vararepresentant Ove Halle-raker (Sp) kommenterte at det var vel å bra med publikumskontakt via nett.

- Det eine etter det andre blir flytta vekk, men det er noko spesielt med politiet i høve tryggleikskjensle. Dette kan vera problematisk. Sjølv om kontoret berre har ope nokre dagar i veka gir det tryggleikskjensle, sa han. Politimeisteren svarte at dette var kjernen i problemstillinga som han no arbeidde med. Samstundes er det viktigaste at politiet kjem når ein treng det som mest.

Ny patrulje?

- Der det er ein patrulje i helgane i dag vil det til dømes kunne vera aktuelt å sjå på om det kan etablerast ytterlegare ein patrulje og auke etter- forskingskapasiteten, sa Vik. Å ha ein politikontakt på rådhuset vil også kunne bidra til nærleik til publikum. Rådmann Geir E. Aga spurde om det var aktuelt å auke opp ressursane til førebygging lokalt dersom lensmannskontor vart lagde ned. Politimeisteren stadfesta dette og svarte at politikontakten kunne spele ei viktig rolle her.

Politi på vegane

Sammy Olsen (Sp) kjente seg trygg på at Bømlo kommune kjem med ein god høyrings-uttale, ikkje minst med tanke på kva fagleg bakgrunn ord- føraren har. Han meinte også å sjå at det er meir politi å sjå på vegane no enn tidlegare. Dette gir også tryggleikskjensle, meinte han. Ordførar Odd Harald Hovland representerer Bømlo kommune på ein høyringskonferanse om politireforma i Stavanger i midten av denne månaden, Endeleg høyringsinnspel frå kommunane skal vera inn- leverte i midten av oktober.

- Dette er ein stor og viktig reform. Tryggleikskjensle og det at politiet kjem når me treng dei er det viktigaste, sa Hovland.