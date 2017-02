Frå nattcup til kveldscup

- Veldig kjekt at det er fleire damelag på nattcupen i år, men samtidig trist at herrelaga bortimot er halvert, sa Bernt Eidesvik som sat på vakt og følgde med på lag og scoringar saman med Harald Fylkesnes laurdag kveld.

- I år er det så mykje som ni jentelag og 12 gutelag med i nattcupen. Før har det pla å vera fem, seks jentelag og over tjue gutelag med. Men det er jo kjekt at jentene har komme så sterkt med i år. Samtidig synest eg det er litt trist at gutelaga er bortimot halverte i år samanlikna med tidlegare år, sa Bernt Eidesvik. Han og Harald Fylkesnes sat og noterte ned på lista måla for kvart lag etter kvart som dei spelte sine rundar på 13 minutt.

Nattcupen starta opp klokka to laurdag ettermiddag og skulle eigentleg vara utover natta. Men i år kunne dei avslutte fleire timar før.

- Me avsluttar cupen i halv-elleve tida laurdag kveld sidan det er færre lag påmelde i år. Til vanleg plar cupen halda på til i totida om natta. Me får heller kalla det for kveldscup i år, foreslo Fylkesnes. På grunn av få påmeldingar, vart fristen utsett til onsdag rett før cupen.

Det vart ein del knall og fall undervegs i driblinga, men det såg ut til å gå bra. Her frå ein kamp laurdagskveld. Det gjekk heftig føre seg i siste innspurten på kampane. Her er laget «Victoria secrets» i kamp mot heimelaget «Fiorentina turner». Det vart 3-0 til heimelaget.

Best i forsvar

To jenter som likar å sparke fotball er Linda Birgitte Mortlandstø og Annlaug Økland. Morlandstø deltok på nattcupen på damelaget «Patetico Madrid», medan Økland er med i jentefotballen men ikkje med på cupen.

- Ja, det er ganske populært for jenter å sparke fotball. Stort sett alle jentene eg kjenner sparkar fotball. Det er kjempekjekt å spela på nattcup. I allfall mykje kjekkare enn å sitja og sjå på, seier Morlandstø. Ho hadde spelt tre kampar hittil på laurdagskvelden og venta på å spela den siste.

- Me har fått ein uavgjort, ein seier og eit tap! Men det er heilt ok, sa Morlandstø. Ho fortel at ho er flinkast i forsvar.

- Ja, eg må alltid stå i forsvar, fortalde Morlandstø.

Sopihop vann kvinnefinalen

I kvinnefinalen vart det følgjande resultat: Heimelaget Fire tette og e... scora ingen mål mot bortelaget «Sopihop» som vann overlegent med fire mål.

I sluttspelet for menn vart resultatet to mål for heimelaget «Ryggsekk» og tre mål til bortelaget «Bada Bing.»