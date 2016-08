Friidrettshelg på Bømlo

Det blir ei helg som står i friidretten sitt teikn på Bømlo. På Sentralidretts- anlegget skal det arrangerast både bømlameisterskap og sunnhordlands- meisterskap i friidrett.

Bømlameisterskapen i fri- idrett går føre seg på laurdag, for begge kjøn. Det blir konkurrert innan øvingane løp 80 meter for barn/ungdom 6-14 år, 100 meter for ungdom/senior frå 15 år og oppover i tillegg til 800 meter. Bømlameister skal også kårast innan spyd og i lengde. Bømla- meisterskapen er open for ut-øvarar frå seks år og til seniorklasse, går det fram av Bremnes idrettslag sin invitasjon til tevlinga.





Trur på 100 påmelde

Parallellt med at bømla- meisterskapen går føre seg laurdag ettermiddag, står også friidrettsgruppa til Bremnes som arrangør av sunnhordlandsmeisterskapen. Her går det øvingar føre seg både laurdag og sundag.



I denne meisterskapen konkurrerer kvinner og menn i seniorklasse frå 15 år og oppover.



- Totalt sett reknar me med å enda opp med rundt 100 deltakarar i begge meisterskap denne helga, seier Jostein Sæverud frå friidrettsgruppa i Bremnes idrettslag.



Laurdag er det 100 meter, 800 meter, lengde, diskos og spyd for kvinner, medan mennene konkurrerer på 100 meter, 400 meter, 1500 meter, lengde, diskos og spyd.





Klare til dyst

Siste konkurransedagen er det 100 meter hekk for kvinner, 200 meter, 3000 meter, høgde, tresteg, kule og 1.000 meter stafett.



For mennene er øvingane då 110 meter hekk, 200 meter, 800 meter, 3.000 meter, høgde, tresteg, kule og 1.000 meter stafett.



- I år er ingen av Kårbø-brørne med, men me får med andre gode utøvarar frå nabokommunane våre. Ein av desse er Jørund Løken frå Stord, seniorutøvar i spyd, som hadde gode resultat i aldersbestemte klassar, fortel Sæverud.



2009 er siste gongen Bremnes idrettslag arrangerte sunnhordlandsmeisterskap i friidrett.



- Me har no fått nytt tid-takarsystem på plass, og på seriestemnet for litt sidan fekk me testa dette skikkeleg ut. Funksjonærane våre er klare til oppgåvene som ventar i helga, seier Sæverud.



Han oppfordrar bømling-ane både til å melda seg på og komma oppom Sentralidrettsanlegget for å sjå på konkurransane som går føre seg i helga.