I oktober opna thailandske Tokta Poungsri Storum Drop in frisør og massasje i den gamle bakeributikken på Foldrøy. Ho har tidlegare massert både føtene til prins Albert av Monaco og styla håret til Ivana Trump. Ho har òg støtt på ubehagelege kundar i Bergen.

Ei smilande og serviceinnstilt dame i midten av førtiåra har starta sin eigen frisør- og massasjesalong på Foldrøy.

I eit lite rom ved sida av, kan kundane få ulike typar massasje og det er berre seriøse meldingar.

Mykje nakkeproblem

- Eg opna dørene i oktober i fjor, men så døydde far min brått og eg måtte stengja og reisa til Thailand i gravferd. Eg var vekke ei tid og måtte byrja på nytt att då eg kom heim til Foldrøy i november, fortel ho.

- No byrjar kundane å koma tilbake. Det er mest pensjonistar og born, men òg ungdom. Mange eldre slit med vond nakke, rygg og skuldrer. Då hjelper det godt med indonesisk massasje. Det er ei kraftigare massasjeform som hjelper mot lysningar i muskulaturen. Etter massasjen anbefaler eg kundane å trene vidare heime. Det kan òg hjelpa å halda seg vekke frå bestemte matvarer og læra seg meditasjon og yoga, seier Tokta Pungsri Storum. Ho stiller seg attmed ein av frisørstolane og demonstrerer trenings- og avslappingsøvingar som thai chi, der rørslene går svært seint. Det blir som meditasjon det òg.

- Kundar som kjem hit for å klippa håret, kan òg få introduksjon i thai chi om dei ønskjer det, seier Tokta Poungsri Storum.

Ho fortel at dersom ein har gjentakande problem med nakke og skuldrer kan det mellom anna komme av luft i kroppen og mageproblem.

- Difor bør ein halda seg vekke frå bestemte matrettar. Men det kan òg vera ein kombinasjon av stress, datanakke og feil mat for eksempel. Eg vurderer å halda kurs for eldre for å læra dei å løysa opp nakkesmerter og læra dei meditasjon mellom anna. Eg har fått ein del spørsmål om å halda kurs i dette, seier ho som har vakse opp i Bankok i nærleiken av flyplassen.

Her er Tokta Poungsri Storum på cruisebåten saman med prins Albert av Monaco, ein kollega og ein annan prins.

Jobba på cruisebåt

- Eg hadde 25 års erfaring som frisør frå heimlandet før eg starta i jobb på cruisebåten «Seadream Yacthclub» i 2005. Der var me 100 mannskap på 100 passasjerar. Eg fekk jobb som assisterande spa manager og standby frisør. På cruisebåten møtte eg han som skulle bli mannen min, Asbjørn Bjørke Storum. Han jobba som ingeniør om bord, fortel ho.

I 2006 kom det eit heilt følgje med passasjerar om bord. Blant dei var Ivana Trump og fleire andre kjente og kongelege. Ivana Trump er ekskona til Donald Trump. Ho kom til frisørsalongen og ville eg skulle style håret hennar. Eg sette opp håret hennar i ei flette. Prins Albert av Monaco fekk fotmassasje. Eg måtte spørje om autografar og eg har bilete av meg og ein kollega saman med prins Albert og ein annan kjendis.

Biletet har ho som eit spesielt minne innramma på veggen i frisørsalongen på Foldrøy.

Ho jobba på cruisebåten frå 2005 til 2007. Seinare fekk ho og mannen ei dotter som i dag er ni år og går på Foldrøy skule.

Fekk ubehagelege spørsmål

- Er det mannlege kundar som misforstår og ber om ekstra service på salongen?

- Nei, ikkje her på Bømlo har eg opplevd det! Men eg hadde ein periode då eg dreiv frisørsalong i Bergen. Det var i 2013 då eg hadde massasjesalong. På den tida var dottera mi 6-7 år og mannen min jobba ein månad på båt og var ein månad heime. I Bergen var det enkelte menn som spurte meg om eg hadde spesiell massasje. Men då var eg tøff med det same og eg sa klart ifrå at eg ikkje godtok dette og ville ringe politiet dersom dei prøvde seg, fortel den thailandske kvinna.

I 2014 flytta dei hit til Bømlo. Her er det gjerne mannen som kjem saman med kona når han skal ha behandling. Kona sit og ventar og ho kan sjå på nettet og eg serverer te medan ho ventar. Det er ofte eldre ektepar, seier Tokta Poungsri Storum, som har eit rikt tilbod av ulike massasjeteknikkar å by kundane sine i tillegg til hårklipp.