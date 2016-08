Fylkespolitikarar frå Venstre på skulebesøk

Det handlar sjølvsagt om den melde nedlegginga av den beste skulen i landet. Rektor, næringlivsrepresentantar i Bømlo og venstrepolitikarar drøfta skuleframtida i Rubbestadneset.

Klokka tolv kom gruppeleiaren for Venstre i fyelkstinget, Anne Beth Njærheim, med to av partifellane i fylkesgruppa til Rubbestadnes vidaregåande. Det same gjorde leiaren i Bømlo næringsråd, Simon Nesse Økland, Kjetil Aga Gjøsæter, teamleiar HR support frå Wärtsilä og naturleg nok rektor ved Rubbestadnes vidaregåande (RVG) Rune Gåsland.





Dårleg samfunnsøkonomi

Simon Nesse Økland understreka med det same at målet for Bømlo næringsråd er at dei vidaregåande skulane i Bømlo skal halda fram og utviklast. Wärtsilä på si side har og har hatt lærlingar frå begge dei vidaregåande skulane i kommunen. Bømlo vidaregåande har også levert lærlingar, særleg innan sal og sørvis.



- Den kompetansen me får RVG er svært viktig får bedrifta vår, sa Aga Gjøsæter.



- Dei viktige toppindustriutøvarane vert skapte i samarbeidet mellom skulane og industrien. Det me kallar Bømlo-modellen, forklarte han vidare.



- Bømlo vidaregåande er den beste skulen i Hordaland med studiespesialisering, legg næringsrådsleiaren til. - Og begge skulane er gode på lågt fråfall. Våre politikarar tek omsyn til slike kvalitetar.



Anne Beth Njærheim tykkjer det er forunderleg at dei i forslaget frå fylkesrådmannen om leggja ned RVG, berre tek omsyn til byggkvalitetar og reiseavstand til Leirvik (regionssenteret) og hoppar så elegant over dei viktigaste kvalitetane ved skulane.



Simon Nesse Økland understrekar den manglande samfunnsøkonomien i dette. Me spør om dei sentrale politikarane ikkje trur dei kan læra noko frå distriktet vårt.



Då røpar Geir Angeltveit (V) at han har høyrt eit rykte om at partileiaren Trine Skei Grande skal leggja eit besøk til Bømlo seinare i haust.



- Dersom dette stemmer er ho sjølvsagt hjarteleg velkommen, kommenterte rektor Gåsland. Møtet vidare mellom politikarane og representantane på RVG, fann stad utan presse tilstades.



Rektor Rune Gåsland fortel til Bømlo-nytt at dei hadde eit svært godt møte med Senterpartigruppa i fylket 10. august i Rubbestadneset. Der var også representantar frå næringslivet i Bømlo med.



- Du kan berre sitera meg på at det var eit godt møte, det var heile møtegruppa einig i, sluttar rektoren.