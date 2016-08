Fylkesrådmannen gjev Rubbestadnes vidaregåande skule dødsstøytet

I framlegg til ny skulebruksplan for Hordaland fylke, gjer fylkesrådmannen alvor av å leggja ned Rubbestadnes vidaregåande skule. Han skal leggjast ned når ny/rehabilitert vidaregåande skule står ferdig på Stord i 2022.

I tillegg til å leggja ned Rubbestadnes vidaregåande skule, føresleg fylkesrådmannen at Fitjar vidaregåande skule også blir lagt ned.

Den nye skulebruksplanen for Hordaland fylkeskommune skal gjelda frå 2017 til 2030.

I denne perioden inneber planforslaget årlege investeringar på 500 millionar kroner. 390 millionar kroner vert kvart år sett av til investeringsprosjekt som nybygg og rehabiliteringar, 75 millionar skal gå til mindre rehabiliteringar og ombyggingar, 30 millionar kroner er sett av til innkjøp av undervisingsutstyr og fem mmillionar blir nytta til oppstarts- og utgreiingsmidlar i samband med skulebruksplanen.

Næringsrådsleiar Simon Nesse Økland har engasjert seg sterkt i kampen for å verna om Rubbestadnes vidaregåande skule, men i Bergen har dei ikkje blitt høyrt. Foto: Nils-Tore Sele

Tenkjer regionssenter

Rubbestadnes vidaregåande skule og Fitjar vidaregåande skule skal begge seljast i 2020, men dei vert ikkje lagt ned før to år seinare, når Stord vidaregåande skule står ferdig ombygd. Innan 2022 skal denne vidaregåande skulen ha blitt rehabilitert og utvida ved verkstadfløyen og klasseromsbygget på Vabakken, i tillegg til at det også vert gjort tilpassingar ved bygga på Saghaugen.

Fylkesrådmannen grunngjev skulenedleggingane i Sunnhordland og resten av fylket med at det no er planlagt vidaregåande skule i alle regionsenter.

Skulenedlegginga i Rubbestadneset, der den beste vidaregåande skulen i heile landet i 2016 blir fjerna, skal vera med å utforma ein struktur som gjev berekraftig drift framover, meiner han.

- Dette inneber å samla fagmiljø og utdanningsprogram og at planlagt totalkapasitet er i samsvar med forventa elevtal i den offentlege skulen, står det å lesa i innleiinga til planen, eit dokument på 30 sider.

Planane til fylkesrådmannen er å selja Rubbestadnes vidaregåande skule i 2020. Skulen skal leggjast ned to år seinare, då er Stord vidaregåande skule ferdig utbygd. Arkivfoto: Håvard Hammarstrøm

Innsparingar

Med den nye skulebruksplanen meiner fylkesrådmannen at Hordaland fylkeskommune har innfridd målet om å gjeva dei fleste elevane det som blir kalla for ei akseptabel reisetid.

- Skulane er lokalisert slik at færrast mogleg elevar skal få ei reisetid på over ein time til offentleg skuletilbod, heiter det i planen.

Nedlegginga av dei to vidaregåande skulane i region Sunnhordland, vert grunngjeve med at det i regionen er ein monaleg overkapasitet innan yrkesfaga, og at denne må reduserast. Samstundes går det klart fram av innleiinga på planen at økonomiske omsyn er avgjerande for korleis planen er utforma. Det står at fylkeskommunen er i ein økonomisk situasjon der det er naudsynt å få ned gjeldsgraden. Opplæringssektoren må vera med å bidra ved å redusera driftskostnadene sine.

Tek ikkje lokale omsyn

Det vert vist til dei sterke innvendingane som har komme frå lokalsamfunna mot nedleggingsforslaga.

Fylkesrådmannen let seg ikkje rokka av det:

- På Bømlo er det lokale næringslivet tydeleg på at ei flytting av yrkesfaga på Rubbestadneset vil kunna svekka eit svært godt samarbeid mellom skule og næringsliv. Fylkesrådmannen vurderer det slik at ei samling av fagtilboda på Leirvik vil skapa sterke og robuste fagmiljø som vert ein solid leverandør av arbeidskraft til næringslivet i heile regionen, står det å lesa i planen.

Med å leggja ned Rubbestadnes vidaregåande og Fitjar vidaregåande skule, vil Stord vidaregåande skule med sitt mangesidige utdanningstilbod bli ei skuleeining med over 1.300 elevar frå 2022.

Slik er saksgangen:

Skulebruksplanen skal allereie 5.september opp i administrasjonsutvalet i Hordaland fylkeskommune. Dagen etter er det yrkesopplæringsnemnda før han hamnar på bordet til utval for opplæring og helse den 7.september. Fylkesutvalet handsamar skulebruksplanen 21. september før fylkestinget tek han opp til endeleg avgjerd 4.oktober.