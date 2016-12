Fylkestinget lytta til ungdommen

Under fylkestingets budsjetthandsaming fekk ungdomsutvalet gjennomslag i to saker.

Ungdomsutvalet i fylket er partinøytralt og har tilrådd ei justering av takstsonestrukturen i fylket. Særleg den utanfor Bergen. Her har soneinndelinga vore både uoversiktleg og lemfeldig.

Når det gjeld nattbussane som skal frakta unge og andre trygt heim på nettene, har dei kravd ein høgare takst og dei unge har ikkje kunna nytta ungdomskortet på nattbussane.

No er det ordna og nattaksten er borte, takk vera mellom anna innspel frå dei unge sjølve. Dette melder Martin Virkesdal Jonsterhaug som er leiar i utvalet for miljø og samferdsle i ungdommens fylkesting.

Fjernar nattakst, gjev ungdomskort til 20-åringar

I fylkesbudsjettet for 2017 fell nattaksten for reiser med buss og bybane bort og 20-åringar kjem inn under ungdomskortordninga.

Det vedtok fylkestinget 13. desember. Det var eit felles forslag frå Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne. Forslaget vart vedteke med dei 37 røystene til partia som sette det fram, pluss Raudt sin representant som subsidiert røysta for det.

Takstane i kollektivtrafikken vert auka med 2,5 prosent frå 1. februar 2017. Ordninga med nattakst på buss og bybane vert fjerna frå same tidspunkt. Aldersgrensa for å kunna nytta seg av den rimelege ordninga «Ungdomskort for kollektivreiser» vert utvida med eitt år og vil gjelda for alderstrinna frå 16 til og med 20 år.

Færre takstsoner

Hordaland har i dag 470 ulike takstsoner. Fylkestinget vil redusera talet til 7 soner og arbeidet med å førebu denne endringa skal starta i 2017. Færre takstsoner vil gje billegare reiser og enklare billettsystem for reisande i heile fylket. Nytt takstsonesystem skal tre i kraft i 2018.