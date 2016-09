Gamlebanken på Svortland er 100 år

Når eit markant bygg som gamlebanken på Svortland rundar 100 år må det markerast. Eigarar og leigetakarar baud førre helg på knallgod kaffi og ei flott marsipankake.

Alt før kaffien og kaka var kommen på bordet stod folk klare til å vera med på feiringa. Det var Idèsalongen, Cathrines hud- og fotklinikk og eigarane Vikse AS som baud på fest. Kaia Østensen var også mellom gratulantane. Kaia Østensen vart fødd i huset der far hennar Ødvin Østensen var kasserar. I dette huset vaks ho opp.

- Bak, der som det står bilar no, ver utedoen, vaskerommet og vedhuset, fortel ho.

- Me hadde innlagt vatn med pumpe, men om vintrane vart det ofte så kaldt i huset at vatnet fraus til i røyrane. Då måtte me opp i haugen der borte. Ho peikar mot hotellet.

- Bak der, mellom Alfred Sortland sitt hus og der hotellet står i dag var det ei kjelde me henta vatn frå, minnast ho. Kristiana (Sortland) Nesse budde like oppi vegen og var venninne med Kaia Østensen.

- Det var her me leika, dette var alle sin leikeplass på den tida, fortel Nesse. I lag med deler av familien og mannen er ho med og feirar med den gamle, gode venninna Kaia Østensen.

To gode gamle venner som trødde barneskorne i og kring Gamlebanken, i dag er dei på omsyning i huset, Kristiane Nesse og Kaia Østensen

Amerikansk påverkand

Det var Salomon Sortland som i si tid teikna det staslege bygget. Han hadde vore i Amerika og lært seg arkitektfaget. Vel heime att fekk han ført opp dette huset, sitt eige litt lengre oppe i vegen og visstnok enda eitt på Gåsland ein stad, fortalde Gudny Sortland ein gong.

Heimehuset hans gjekk lenge under namnet «Salomons tempel» fordi det var så for-seg-gjort, med snirklete «blondeutskjeringar» i mønet, flotte karnapp og arker og mange smårutete glas. Ikkje ulikt detaljane i Bankbygget. Då Sparebanken bygde nytt bankbygg på tomta ved sida av, vart dette bygget til Gamlebanken.

Bygget har husa mange funksjonar opp igjennom, mellom anna bibliotek, bank, advokatfirma, lokalaviskontor og brønnbåtreiarlag. I dag er her frisørar, hud- og fotpleieklinikk og kontor i 2. høgda.

Nyrenovert jubilant, Gamlebanken.

Nyrenovert

Så seint som i fjor fekk Gamlebanken ny kledning. Huset er ikkje freda, men Vikse AS har vald å vera trufaste mot den opphavlege arkitekturen. Gamlebenken er signalhuset alle bømlingar kjenner og har eller har hatt eit forhold til. Vikse AS samrådde seg med kommunen då dei skulle renovera bygget.

- I og med at bygget rundar 100 år neste år, fann me ut at me ville gjera dette skikkeleg når me fyrst sette i gang, sa Hans Oskar Vikse til Bømlo-nytt under renoveringa i fjor.

- Rundt 1 million kroner blir brukt på rehabiliteringa av Gamlebanken. Tidlegare har me renovert og modernisert bygget innvendig. No var det det utvendige som stod for tur. Gamlebanken er eit så fint bygg at det fortener å bli teke vare på, understreka Vikse i fjor. Laurdag vert altså dette staselege bygget feira.