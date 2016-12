Gav 50.000 kroner til Syria

Bømlo gjer som Bergen og løyver fire kroner pr. innbyggjar til Flyktninghjelpen sitt hjelpearbeid i Syria.

Initiativet kom frå Bømlo SV. Partiet sende ein e-post til gruppeleiarane i dei andre politiske partia i Bømlo med spørsmål om kommunen kunne gje eit tilskot til hjelpearbeid i det krigsherja landet.

Brei semje

Varaordførar Morten Helland (KrF) las e-posten høgt då formannskapet hadde ekstraordinært møte onsdag.

- Krigen påfører ufattelege lidingar. Folk i Syria treng hjelp no!

SV føreslo å gje pengar til hjelpearbeidet som Flyktninghjelpen utfører i Syria, men la til at det også er andre hjelpeorganisasjonar som gjer ein viktig jobb i landet.

Helland sa at han støtta forslaget frå SV. Det er mykje naud i verda, men Syria er tett på oss, både igjennom nyhendebiletet og dei mange flyktningane som kjem til Bømlo derifrå.

Sammy Olsen (Sp) var samd. Han sa at det gjer inntrykk å snakke med syrarar som har eit heimland i ruinar.

Frå rådveldekonto

Bergen kommune har tidlegare løyva fire kroner pr. innbyggjar til Flyktninghjelpen sitt arbeid i Syria. Det utgjorde ein million kroner. Helland føreslo at Bømlo matchar Bergen og løyver fire kroner pr. innbyggjar, runda opp til 50.000 kroner.

Rådmann Geir E. Aga hadde under orienteringane fortalt at Bømlo får halvannan million kroner ekstra i statleg tilskot sidan kommunen tek imot fleire flyktningar enn det kommunen tidlegare har gitt tilsegn om.

Helland føreslo å hente dei 50.000 kronene ved å nytte det som stod att på ordføraren sin rådveldekonto og pengar avsett i budsjettet til flyktningar.

Dette vart samrøystes vedteke.

Aust-Aleppo

- Så langt i år har me berre nytta av rådveldekontoen til å gje 18.000 kroner til TV-aksjonen, sa ordførar Odd Harald Hovland. Det stod att vel 21.000 kroner på kontoen.

Dette og i underkant av 29.000 kroner frå kontoen øyremerkja flyktningar går no til Flyktninghjelpen sitt arbeid i Syria.

I vedtaket frå formannskapet heiter det at pengane går til arbeidet i Syria generelt og i Aust-Aleppo spesielt. Rådmannen lova at pengane snart skulle vera på veg.

- Dette har me råd til. Her gir me av vår overflod, kommenterte Sammy Olsen (Sp). Anri Håvard Hebib (H) var samd.

- Me er heilt samde i at me må gje minst 50.000 kroner til dette arbeidet.

Viktig løyving

Annicken Saxlund er næringsrådgjevar i Flyktninghjelpen.

- Dette tykkjer me er strålande! Det er fantastisk å sjå det engasjementet og den støtta folk i Noreg syner når dei ser kva som skjer i Syria. Dette tilskotet frå Bømlo får stor betydning for det arbeidet som blir gjort i Syria, så dette set me stor pris på, seier ho.

5.000 nordmenn vart fadrar under TV 2 sin artistgalla for Flyktninghjelpen sist helg. Programmet handla om arbeidet organisasjonen gjer for å hjelpe barn på flukt frå krig og katastrofar.