Gav det lokale lagslivet ny og viktig kunnskap

For dei som veit både kor ein skal leita og korleis ein bør skriva ein søknad, er det mange støttekroner å finna for lag og organisasjonar.

Sist laurdag inviterte Bømlo idrettsråd heile lagslivet på Bømlo til eit gratis kurs i korleis skriva søknader om tilskot og pengestøtte. Foredragshaldar Anders A.Vik understreka at det i dobbel forstand var mykje å tena på å halda søknadene enkle, korte og konsise. Vik gav også dei mange som møtte fram i Bømlohallen frå lagslivet på øya vår, nyttig og ny kunnskap om dei mange og ukjente støtteordningane som finnest, berre ein veit kor hen det er lurt å leita.

- Det var 40 deltakarar med på kurset. Tilbakemeldingane til oss i idrettsrådet er at dei som var med, er nøgde med utbytet og informasjonen dei sat att med etter kurset. I mai skal me følgja dei opp, ved å senda påminngsepost om både søknadsfristar og tips til tilskot det kan søkjast om, seier nestleiar i Bømlo idrettsråd, Svein Helge Natterøy.

Han meiner at det er ein fin gevinst for aktive i lag og organisasjonar i å vera med på eit slikt kurs.

- Det viser seg ofte at me gjer ting for komplisert. Foredragshaldaren viste til eit døme på eit lag som hadde tenkt å senda av garde ein søknad på 45 tettskrivne A4-ark. Etter omfattande redigering, enda det opp med ein kort og konsis søknad. Skrive på begge sider av eit visittkort, fortel Natterøy.

Han opplyser at det årleg ute i det norske samfunnet ligg ein pott på ikkje mindre enn 42 milliardar kroner som lag og organisasjonar potensielt kan søkja om.

- Det er slik at nokon veit om og søkjer om desse pengane kvart einaste år. Difor gjev eit kurs som dette lokale lag og organisasjonar nyttig informasjon om kor det kan vera pengar å få, seier Natterøy.

Kurset sist helg var det andre av denne typen som har gått føre seg på Bømlo. For nokre år sidan var det eit slikt kurs for lag og organisasjonar, drege i gang av Bømlo kommune ved folkehelsekoordinator Anne-Beth Njærheim.

Anders A. Vik fekk mange spørsmål, ikkje berre i plenum, men på tomannshand undervegs i det fem og ein halv time lange kurset. Foto: Geir Einarsen