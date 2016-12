Gitarnisse på låvefesten

Om lag 100 personar tok turen til låvefesten på Rekkje på Nesse vesle julaftan. Julenissen hadde med seg gitaren sin.

Terje Olav Nesse og Ingunn Vespestad har invitert til låvefest på Rekkje kvar vesle julaftan i 25 år. Fredag vart dei takka av Nesse gardslag med ei stor korg med julegodsaker.

Ingunn Vespestad og Terje Olav Nesse får her ein takk av Simon Nesse Økland for at dei i 25 år har stilt låven sin til disposisjon vesle julaftan. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Serverte graut

Det bles stikker og strå. Likevel var det etter kvart over 100 personar på låven. Dei fekk servert varm graut og drøset gjekk. Etter kvart kom sjølvaste gitarnissen. Han hadde stort kvitt skjegg og raud drakt slik julenissar skal ha. Ei av jentene på låven tykte ho drog kjensel på nissen.

- Hei Åsmund!

Laila Sele serverer julegraut. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Alle velkomne

Terje Olav Nesse fortel at det ikkje berre er fastbuande på Nesse som tek turen til låvefesten. Her er tilreisande frå andre delar av kommunen og her kjem også dei som bur utanfor kommunegrensene. Alle er velkomne.

- Me tykkjer dette er ein fin måte å seia god jul til kvarandre på. Me har låven, og gardslaget stiller med graut, fortel han. Etter 25 år med låvefest er det dei som har opplevd å vera her som barn og som no kjem med eigne barn.

- Det pleier å vera godt besøk. Dette er ein heilt vanleg låve. Nede har me silkehøns.

Om lag 100 personar fann vegen til låven på Rekkje på Nesse kvelden før kvelden. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Nissen song

Stadig fleire kom inn frå den sure vinden utanfor. Her dufta det god julegraut i heile lokalet, og den varme grauten smakte nok ekstra godt akkurat denne kvelden før kvelden.

Gitarnissen spelte opp og song julesongar. Gardslaget kunne denne kvelden også kunngjere ei hyggjeleg overrasking. Som Bømlo-nytt fortalde julaftan har gardslaget fått 50.000 kroner av Gjensidigestiftelsen til Nesseløype og gapahuk.