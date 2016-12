Gjev støtte til elektriske trehjulingar

I sommar overleverte Bømlo frivilligsentral trehjulssyklar til eldre- og omsorgsinstitusjonane i Langevåg og på Moster. Kommunen bidreg også til innkjøpa.

I juli vart to flotte trehjulte, elektriske syklar med plass til to personar framme i ein sofa, og ein på førarsete bak styret, overrekte til alders- og omsorgsinstitusjonane i Langevåg og på Moster. Bømlo Frivilligsentral gjekk i bresjen for å samla inn pengar til innkjøp av dei to syklane, og også Bømlo kommune vart spurt om å bidra til innkjøpa.

Kommunalsjef Kjell Magnar Mellesdal har no sendt brev til frivilligsentralen der han stadfester at Bømlo kommune gjev pengar til innkjøp av begge syklane. Kommunen støttar innkjøpet med ei løyving på 15.000 kroner, teke frå budsjetta sett av til helse- og omsorg, går det fram av brevet.

Kommunalsjefen gjev elles uttrykk for at han set stor pris på dei elektriske syklane som er i bruk ved eldre- og omsorgsinstitusjonane.

- Eg får tilbakemelding om at syklane er i aktiv bruk, og er til glede for brukarane ved institusjonane. Det vil vera viktig at me også framover «marknadsfører» at dette tilbodet finnest, meiner Mellesdal.