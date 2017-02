Godkjende reguleringsplanen Sakseid-Grutle

Utvalet for areal og samferdsle godkjende nyleg reguleringsplanen for strekninga Sakseid-Grutle og sende innstillinga si vidare til kommunestyret.

Både utvalsleiar John Magne Søvold (uavh.) og varamedlem Glenn Atle Larsen (MDG) sa seg ugilde og gjekk frå bordet då reguleringsplanen for strekninga Sakseid-Grutle skulle handsamast i utvalet sist veke. Aslaug Wathne Skimmeland (H) var heller ikkje til stades under handsaminga. Det var berre Søvold som hadde kalla inn vararepresentant, og dermed vart planen handsama av dei seks røysteføre medlemmene som var att. Karsten Fylkesnes (KrF) leia møtet.

Gangvegen mellom innkøyrselen til Bømlo folkehøgskule og overgangen til Våge skule treng sårt til litt oppgradering. Foto: Nils-Tore Sele

Oppteken av gangfelt og parkeringsplassar

Det vart ikkje den store debatten om planen denne omgangen. Han har vore ute til andre gangs høyring og har vore heftig og grundig høyrt i to omgangar.

Tove Lise Aasheim (Ap) hadde likevel med eit nytt punkt til møtet som ho sette fram på vegner av Ap, KrF og Sp. I forslaget, som vart samrøystes vedteke, bad utvalet om at Statens vegvesen går i forhandlingar med Lykling sokneråd om parkeringsplassar ved kyrkja når dei skal jobba med detaljreguleringa vidare.

Dei bad også om at Statens vegvesen går i dialog med Bømlo kommune om å få opparbeidd ein fullverdig sykkel- og gangsti frå innkøyrselen til Bømlo Folkehøgskule og opp til punktet der dei gåande og syklande kryssar vegen over til Våge skule. Der må det lagast eit opplyst krysningspunkt, foreslo koalisjonspartia.

- De er gangsti langs vegen her, men han er dårleg vedlikehalden, sa Trygve Søvold (Frp). Han meinte at ei opprusting måtte til, med ny asfalt.

Ynskte ny akebakke

Anne Beth Njærheim, som er barn- og unges representant i utvalet, tok opp spørsmålet om akebakken som ville forsvinna i utbygginga. Ho meinte det burde vurderast å finna plass til ein ny akebakke for ungane på Finnås som erstatning for den som vil bli borte.

Ho var også oppteken av at ein eventuell fotgjengar overgang ved Våge skule måtte bli opphøgd og godt opplyst.

Landbrukssjef Njål G. Slettebø meinte at sidan akebakken i dag ligg på privat innmark i Sakseidområdet, så kan ikkje kommunen gjera så mykje med den saka.

- Det må nesten bli opp til private å finna ny akebakke, sa han.

Teknisk sjef Toralf Meling opplyste at det er søkt om trafikksikringsmidlar der overgang ved Våge skule vil bli prioritert.

Prosjektleiar for Bømlopakken, Bernt Herland frå Statens vegvesen, forklarte at det ikkje er sikkert at gangfelt kan gje ei falsk tryggleikskjensle.

- Men lys kan bli vurdert, sa han. Herland la til at det vil truleg bli lagt eit nytt asfaltlag på gangstien ned mot folkehøgskulen, men at det ikkje er lagt konkret inn i planen per i dag.

- No er det viktig å ha fokus retta framover, å komma i gang, så får detaljane koma når detaljreguleringa skal gjerast.

Dei seks utvalsmedlemmene gjekk deretter samrøystes inn for å sende reguleringsplan FV 541 Sakseid-Grutle med reguleringsføresegner til kommunestyret for endeleg godkjenning. Der skal reguleringsplanen handsamast på møtet 13. februar. Vedtaket vil så bli sendt ut til grunneigarar og høyringsinstansar med tre vekers klagefrist.

Manglar pengar

Prosjektleiar Bernt Herland gjekk i starten av møtet gjennom status for prosjekta i Bømlopakken.

- For Sakseid-Grutle vil me gå ut med ein totalentreprise, sa han. Han rekna med oppstart på arbeidet kring årsskiftet 2017/2018.

- Men me har ikkje alle pengane som skal til for å få gjort alt i ein eingong, og må difor dela prosjektet og gå ut med opsjonar. Det er ikkje bestemt kor prosjektet skal delast, men me byrjar truleg i sør, opplyste han.

Prosjektet er kostnadsrekna til mellom 300 og 400 millionar kroner.