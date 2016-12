I natt går me over i eit nytt år. Det vert feira med fyrverkeri over heile landet, 100.000-vis av kroner vert brukt på rakettar som skal skyast opp. Mange av oss vil helst halda oss innandørs rundt midnatt nyttårsaftan. Fyrverkeri er liksom best sett gjennom vindaugsruta. Det er alltid godt å stilla som frivillig innandørs barnevakt når oppskytinga tek til. Og kvart nye år, anten seint på natta til 1. januar eller tidleg om morgonen er noko av det første me sjekkar om det er mange skadde etter nattas fyrverkeri.

Alkohol og fyrverkeri høyrer like lite i hop som alkohol og bilkøyring. Når me ser på bileta frå til dømes Rådhusplassen i Oslo, der halv- og heilfulle ungdommar og vaksne har med fyrverkeri som dei fyrer av midt i den enorme folkemengda, så er det nærast eit under at ikkje det vert fleire skadde. Uvetig behandling av fyrverkeri skjer heilt sikkert over heile landet, ikkje minst er det mykje alkohol med i spelet. Difor synest me initiativet i Langevåg er eit eksempel for mange andre å følgja.

For det første skjer oppskytinga i trygge og edrue former. For det andre er det samlande for heile bygda, barn, unge og eldre å møtast ved midnatt nyttårsaftan for å ynskja kvarandre godt nytt år! Me vil oppmoda andre grendelag til å gjera det same. På den måten vil me unngå dei «verste» private oppskytingane, sjølv om det truleg alltid vil vera nokon som vil kjøpa sitt eige fyrverkeri. Ved å gjera det som i Langevåg, der kvar husstand betalar inn til ein fyrverkerikonto, treng ikkje kommunale kontoar belastast, og alle er med og bidreg med det dei kan. Om bedrifter og andre næringsdrivande vil spytta inn ekstrakroner på fyrverkerikontoen, er det med og gjer at feiringa vert ekstra stas både for store og små.

Me håpar at feiringa av det nye året 2017 føregår utan at nokon vert skada, og går deretter det nye året i møte med stor spenning. Det vil bli eit innhaldsrikt år, både lokalt, nasjonalt og ikkje minst internasjonalt!