Gratulerer Bømlo!

Endeleg vart dei stadfesta, rykta om ei storsatsing i Rubbestadneset som har versert ei stund. Om at nokon hadde planar om ei storutbygging på det mykje omtala næringsområdet i Rubbestadneset, der planane om ein pitstop for den maritime næringa har vore lagt lenge. Rykta gjekk også om at det ville bli mange hundre arbeidsplassar. Firmanamn flaug gjennom lufta, mange vart nemnde. Noko gjekk også føre seg bak lukka dører i formannskapet. På dei siste møta lukka ordføraren dørene på slutten av møta med næringsomsyn som grunngjeving, og orienterte politikarane om det som var på gang. Og fredag var han på tråden til Bømlo-nytt og opplyste om at han hadde gode nyhende like over helga.

Og det var ikkje småtteri som kom i pressemeldinga frå Los-gruppa. Investeringar for fleire hundre millionar, et par hundre arbeidsplassar, og ein ny stor aktør med på rubbestadneslaget. Ny teknologidokk, stor ny verkstadhall og eit nytt forskings- og utviklingssenter. Pitstopen er ikkje lenger ein høgtflygande ide, no er ideen landa og klar for realisering. Ikkje rart ordføraren har hatt gode dagar på jobben til no denne veka.

Men det som er like viktig er optimismen og given som desse nyhenda skapar blant innbyggjarane. For me veit det er mange som slit etter å ha mista jobben. Mange er i ferd med å mista motet og gje opp. Difor er dette så kjærkomme, mulighetene for nye arbeidsplassar. At me har jobb å gå til, får kjenna oss nyttige og vera ein del av samfunnsmaskineriet er utruleg viktig. Her har mange gode krefter jobba saman for å få til denne storsatsinga, politikarar og administrasjon, private næringslivsfolk og andre har stått på for denne fantastiske fellesløysinga.

Det er grunn til å minna om at det er framtidige kompetansearbeidsplassar som krev tett samarbeid med utdanningsinstitusjonane våre dette gjeld. Her er verken tid eller rom for å bruka ressursar på å slåst for skuletilbodet på Bømlo. Her er det berre å stå på for å utdanna gode og høgt kompetente arbeidstakarar. Men først og fremst er det grunn til å gratulera bømlingane i dag, med det som alt er oppnådd!