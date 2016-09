Håpar på mange utspel rundt miljøgate

Torsdag ettermiddag er det folkemøte om utviding av miljøgata gjennom Svortland sentrum. Kommunen vonar på stort oppmøte og mange innspel til kva som kan gjerast.

- Dette blir eit spennande møte. Eg vonar at mange stiller opp. Det er svært mange grunneigarar som er knytt opp til planområdet, seier landbrukssjef Njål-Gunnar Slettebø.



Han vert ein av fire kommunale representantar som stiller på folkemøtet som Statens vegvesen arrangerer i samarbeid med Bømlo kommune i rådhuset på Svortland på torsdag. Utanom Slettebø stiller rådmann Geir Ebbesvik Aga, konstituert teknisk sjef Nils Kåre Nysæter og Toralf Meling.

Njål Gunnar Slettebø, Nils Kåre Nysæter og Toralf Meling fotografert på austsida av rådhuset, der ei ny rundkøyring som samlar avkøyrslene på begge sider av miljøgata vil komma mykje nærmare rådhuset enn det som er tilfelle i dag. Foto: Nils-Tore Sele



Viser miljøgateskisser

- Det vert ein del utfordringar gjennom sentrum med miljøgata. Det kjem ny rundkøyring nær rådhuset, der utkøyrslene frå legesenteret og frå rådhuset skal samlast. I tillegg skal det lagast gjennomgåande fortau gjennom heile sentrum, forbi det gamle hotellet og mot rundkøyringa ved Klippen. Berre her ser alle at det er utfordringar, med tanke på kor smalt det er mellom bygga i denne delen av sentrum, fortel Slettebø.



I vinter varsla vegvesenet at dei ville starta med reguleringsplan for vidareføring av miljøgata gjennom heile Svortland sentrum. Les meir om det her.



- Reguleringsarbeidet er allereie starta av vegvesenet og er komme godt i gang, seier konstituert teknisk sjef Nils Kåre Nysæter.





Håpar på stort oppmøte

På det opne folkemøtet om miljøgata på Svortland torsdag vil representantar frå Statens vegvesen visa skisse til ulike løysingar på utforming av miljøgateprosjektet.



- Me vonar mange møter opp, og me håpar på å få gode innspel frå dei frammøtte på kva dei kan tenkja seg når det gjeld miljøgata, seier Nysæter.



Det vil også verta orientert om planprosessen for miljøgata, grunnkjøp og gjennomføring av miljøgata.



- Det er ikkje utenkjeleg at publikum som møter fram i løpet av møtet vert delt i grupper for å få til idémyldring. Det er noko vegvesenet ofte gjer på folkemøte som dette, fortel Nysæter.